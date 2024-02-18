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2024年2月18日星期日
祥龍舞動慶新春【多圖．短片】
(10:50)
新加坡無人機龍躍濱海灣（法新社片段）
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龍年新春多地有慶祝活動，既有傳統舞龍、龍形花燈，也有用無人機組成的「龍」閃耀夜空。（法新社/新華社）
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