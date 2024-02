OpenAI研文字生成影片工具「Sora」　可製最長60秒短片 (12:34)

外界關注AI工具的使用安全。OpenAI表示,計劃與專家團隊合作,對最新模型進行測試,並密切關注虛假資訊,以以涉及憎恨和偏見的內容,並正在開發工具幫助檢測誤導信息。Sora亦會給予視覺藝術家、設計師和電影製片人試用,以收集他們的意見。(CNN)

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024