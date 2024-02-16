OpenAI研文字生成影片工具「Sora」　可製最長60秒短片 (12:34)

美國人工智能（AI）公司OpenAI介紹新的文字生成影片工具「Sora」，可經文字指令生成最長60秒的影片，形容此工具「不僅理解用戶在指示中提出的要求，還理解有關事物如何存在於現實世界」。Sora目前處於研發階段，仍有明顯不足之處，尤其是在空間細節方面，容易混淆左右等，又或是在短片中可見有人咬了一口曲奇，惟曲奇沒有咬痕。