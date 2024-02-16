OpenAI研文字生成影片工具「Sora」　可製最長60秒短片 (12:34)

美國人工智能（AI）公司OpenAI介紹新的文字生成影片工具「Sora」，可經文字指令生成最長60秒的影片，形容此工具「不僅理解用戶在指示中提出的要求，還理解有關事物如何存在於現實世界」。Sora目前處於研發階段，仍有明顯不足之處，尤其是在空間細節方面，容易混淆左右等，又或是在短片中可見有人咬了一口曲奇，惟曲奇沒有咬痕。
外界關注AI工具的使用安全。OpenAI表示，計劃與專家團隊合作，對最新模型進行測試，並密切關注虛假資訊，以以涉及憎恨和偏見的內容，並正在開發工具幫助檢測誤導信息。Sora亦會給予視覺藝術家、設計師和電影製片人試用，以收集他們的意見。（CNN）
Introducing Sora, our text-to-video model.
Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W
Prompt: “Beautiful, snowy… pic.twitter.com/ruTEWn87vf — OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024
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