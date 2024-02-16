明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

OpenAI研文字生成影片工具「Sora」　可製最長60秒短片 (12:34)

美國人工智能（AI）公司OpenAI介紹新的文字生成影片工具「Sora」，可經文字指令生成最長60秒的影片，形容此工具「不僅理解用戶在指示中提出的要求，還理解有關事物如何存在於現實世界」。Sora目前處於研發階段，仍有明顯不足之處，尤其是在空間細節方面，容易混淆左右等，又或是在短片中可見有人咬了一口曲奇，惟曲奇沒有咬痕。

外界關注AI工具的使用安全。OpenAI表示，計劃與專家團隊合作，對最新模型進行測試，並密切關注虛假資訊，以以涉及憎恨和偏見的內容，並正在開發工具幫助檢測誤導信息。Sora亦會給予視覺藝術家、設計師和電影製片人試用，以收集他們的意見。（CNN）

 

相關字詞﹕人工智能OpenAI 編輯推介 熱門HOTPICK 人工智能

上 / 下一篇新聞