消委會Q&A：即食麵會致癌？撈麵較湯麵不健康？　一碗餐蛋麵鈉超標 (12:07)

●食用即食麵會致癌？

目前沒有科學研究指出食用即食麵會增加人類致癌的機率，惟即食麵普遍高鈉，油炸即食麵的總脂肪和飽和脂肪含量亦不容忽視，長期食用或可能導致不同的健康問題。

●撈麵較湯麵不健康？

消委會指出，雖然每份湯麵調味品及其他配料的平均鈉含量較撈麵或拌麵高，惟一般消費者較常把整份撈麵或拌麵連同調味品及配料全數吃光，而湯麵則不一定會把湯全部喝光，故未必會攝取整份的鈉。一般的撈麵或拌麵均附醬油包等非粉狀調味品，是次檢測樣本大部分的分量較湯麵大，其總脂肪和飽和脂肪含量或較湯麵的高。

●煮即食麵麵餅時，為何有白色泡沫浮於水面，水亦變成黃色？煮麵餅的水可否用來淥菜或加入調味品煮湯底？

白色泡沫通常是在煮麵餅時釋出天然澱粉所致，同時也釋出油脂令水呈黃色，消委會建議消費者倒掉煮麵的水，不要使用，以稍微減少脂肪攝取量。

●即食麵的湯粉及醬料加進沸水會否產生有害物質？

一般沒有研究顯示短時間加熱即食麵的湯粉及醬料至超過100°C，會導致有害物質產生。

●什麼人不適合食用即食麵？

需要控制體重、有高血壓、心血管疾病、腎病等慢性病風險或已患該等疾病的人，不建議經常食用。患糖尿病或糖尿病前期的人應特別注意分量控制，因為香港出售的即食麵產品的碳水化合物含量可能從每包30至70克不等（1碗白飯含約50克碳水化合物）。

另外，消委會亦建議患有胃酸倒流的人留意食用分量，並避免在深夜食用。即食麵的脂肪含量高、食品添加劑和香料的組合不同，某些組合或會延長胃排空時間，並引發胃酸倒流。

消委會提醒，消費者宜保持均衡飲食，注意即食麵的食用分量和進食次數，減少攝入鈉、脂肪和污染物，並減少配搭午餐肉、香腸、肉丸等加工肉製品進食。

資料來源：消委會

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