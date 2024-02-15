消委會．電磁爐｜5款電磁爐總評較佳【附名單】 (12:40)

雙頭電磁爐

●德國寶German Pool GIC-252DB

聲稱原產地：中國

售價：$6250

．省電程度優良，兩個爐頭加熱效率達90.4%屬測試中最高

．兩個爐頭不共用火力，須連接兩個電源插座

．性能表現稍遜（獲3.5分）。雙爐頭煮食時45分鐘內只能把油加熱至177°C，未達180°C作炸薯片的測試目標

●氣霸Hibachi HY-2800GD1

聲稱原產地：中國

售價：$4280

．兩個爐頭加熱效率皆達88%或以上，高於大部分樣本

．熱力分佈不夠平均，測試烤餅皮時中心色澤較外圍深色

●樂聲牌Panasonic KY-C223B

聲稱原產地：中國

售價：$4880

．連續煎烤表現較佳，煎12塊班戟均色澤較均勻無特別焦黑

．性能表現稍遜獲4分。加熱油的速度較慢，雙爐頭煮食時需39.5分鐘才把油加熱至180°C

全區域型號（設合併加熱區功能）

●Asko HI1355G

聲稱原產地：斯洛文尼亞

售價：$18,580

．低火力控制表現滿分，測試時能適當控制油溫並符合標準要求

．性能表現佳獲4.5分

●西門子Siemens EX375FXB1E

聲稱原產地：西班牙

售價：$21,300

．連續煎烤表現較佳，煎12塊班戟均色澤較均勻無特別焦黑

．使用方便程度獲4.5分屬測試中最高，設移動調校火力功能，使用者稍將鍋具移近或移離自己時，會自動調節火力

．設17段火力操控，較其餘樣本的8至14段多

．低火力控制表現滿分，測試時能適當控制油溫並符合標準要求

註：消委會評分以5分為滿

資料來源：消委會

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