消委會．電磁爐｜5款電磁爐總評較佳【附名單】 (12:40)

電磁爐愈趨「入屋」，消委會測試市面上13款雙頭及全區域電磁爐，全部樣本安全程度獲5分滿分，測試亦涵蓋同時用兩個爐頭時的火力操控、熱力分佈、省電程度等，有5款電磁爐獲消委會總評4分，其中德國寶GIC-252DB省電程度最高、Asko HI1355G和西門子EX375FXB1E性能表現較佳。
雙頭電磁爐
●德國寶German Pool GIC-252DB
聲稱原產地：中國
售價：$6250
．省電程度優良，兩個爐頭加熱效率達90.4%屬測試中最高
．兩個爐頭不共用火力，須連接兩個電源插座
．性能表現稍遜（獲3.5分）。雙爐頭煮食時45分鐘內只能把油加熱至177°C，未達180°C作炸薯片的測試目標
●氣霸Hibachi HY-2800GD1
聲稱原產地：中國
售價：$4280
．兩個爐頭加熱效率皆達88%或以上，高於大部分樣本
．熱力分佈不夠平均，測試烤餅皮時中心色澤較外圍深色
●樂聲牌Panasonic KY-C223B
聲稱原產地：中國
售價：$4880
．連續煎烤表現較佳，煎12塊班戟均色澤較均勻無特別焦黑
．性能表現稍遜獲4分。加熱油的速度較慢，雙爐頭煮食時需39.5分鐘才把油加熱至180°C
全區域型號（設合併加熱區功能）
●Asko HI1355G
聲稱原產地：斯洛文尼亞
售價：$18,580
．低火力控制表現滿分，測試時能適當控制油溫並符合標準要求
．性能表現佳獲4.5分
●西門子Siemens EX375FXB1E
聲稱原產地：西班牙
售價：$21,300
．連續煎烤表現較佳，煎12塊班戟均色澤較均勻無特別焦黑
．使用方便程度獲4.5分屬測試中最高，設移動調校火力功能，使用者稍將鍋具移近或移離自己時，會自動調節火力
．設17段火力操控，較其餘樣本的8至14段多
．低火力控制表現滿分，測試時能適當控制油溫並符合標準要求
註：消委會評分以5分為滿
資料來源：消委會
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