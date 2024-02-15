消委會．外賣平台｜消委會測試：Foodpanda遲到最多　同餐廳不同平台價錢或各異 (11:34)

送餐遲到：Foodpanda 4次、Deliveroo及Pizza Hut 2次

所有平台都會在點餐頁面或給顧客的確認電郵中顯示訂單預計送達時間，消委會綜合6個平台的實試結果，在56次實試中，有9次（16%）出現遲到的情況，當中以「Foodpanda」的遲到次數較多，達4次，而遲到最長1次達19分鐘；另外，「Deliveroo」及「Pizza Hut」亦有2次遲到，而「KFC」則有1次遲到。

如訂餐未能依時送達，「KeeTa」和3個連鎖食肆平台均表示顧客可以取消訂單，「Deliveroo」及「Foodpanda」則表示如訂購之餐廳已確認訂單，顧客便不能取消。至於會否就延誤作補償，大部分平台表示須視乎情況及影響程度而作相應安排。

KFC晚餐較預計早37分鐘送達

訂餐亦有提早送達情況，實試中有25次較顯示的預計送達時間提早送到，當中「麥麥送」全部6次均提早送到，另外「KFC」（5次）和「KeeTa」（8次）早到的比率頗高，而上述3個平台分別有1次至2次較預計時間提早約半小時把訂餐送到，其中一次在「KFC」平台訂晚餐，預計送達時間為50分鐘，但只需13分鐘便收到訂餐，較預計時間早到37分鐘；另一次使用「麥麥送」的預約功能預訂晚上7時送餐，卻提早34分鐘在6時半前將食物送到，反映部分點餐平台在預計送達時間及送餐準時度有頗大偏差。

同一鍋貼餐相差可達11.1元

消委會亦提醒，同一餐廳在不同綜合平台的食物價錢或會各異。消委會舉例稱，在同一餐廳選購的鍋貼套餐及湯麵套餐等食物，「Deliveroo」和「Foodpanda」的價格均為156元，但「KeeTa」卻需要168元，相差12元，而在計算平台費及運費後，「Deliveroo」的總收費為179.9元，而「Foodpanda」及「KeeTa」則分別為190.9元及191元，「KeeTa」較「Deliveroo」的收費高11.1元。

消委會提醒，不同平台提供的餐單、價目及優惠均各有不同，消費者可考慮下載不同平台的應用程式，貨比三家；在繁忙時間食物送達的時間可能較長，消費者在訂購時應留意預計的送達時間是否符合期望，以免失去預算。

各平台延遲／提早送達餐點次數及時長：

Deliveroo：2次（遲8分鐘、10分鐘）／1次（早4分鐘）

Foodpanda：4次（遲5、7、13及19分鐘）／3次（早5、6及8分鐘）

KeeTa：測試中無延遲／8次（早1分鐘、2次2分鐘、5分鐘、3次6分鐘、28分鐘）

肯德基KFC：1次（遲9分鐘）／5次（早1、15、18、34、37分鐘）

McDelivery麥麥送：測試中無延遲／6次（早5、6、10、11、12、34分鐘）

必勝客Pizza Hut：2次（遲6分鐘、9分鐘）／2次（早1分鐘、23分鐘）

資料來源：消委會

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