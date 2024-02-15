消委會．即食麵｜4款非油炸麵總評4.5分　其中3款總脂肪量最低【附名單】 (10:52)

4款非油炸麵檢出小量或沒有檢出污染物3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD）及縮水甘油脂肪酸酯（GE），其中3款總脂肪量（麵餅及其他成分）屬全部樣本中最低，每份介乎5.3克至10.9克。

4款總評4.5分的即食麵（品牌及產品名稱 ／大約零售價／每份總脂肪量／每份3-MCPD含量／每份GE含量／聲稱來源地）

●KIKI蔥油拌麵／$68（5包裝）／10克／0.3微克／0.3微克／台灣

●好食樂老媽拌麵（蔥油開洋）／$69.9（4包裝）／10.9克／沒有檢出／沒有檢出／台灣

●Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle／$44.9（5包裝）／5.3克／3微克／2微克／日本

●過海製麵所曾拌麵-麻油椒香／$69（4包裝）／16.5克／沒有檢出／沒有檢出／台灣

註：消委會評分以5分為滿

3-MCPD列「或可能令人類患癌」

製作油炸即食麵麵餅及調味品的過程，普遍涉及高溫加熱及使用精煉油脂，有可能產生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPDE），在體內會釋放出3-氯-1,2-丙二醇（3-MCPD），國際癌症研究機構（IARC）把3-MCPD列為「或可能令人類患癌」（第2B組）。歐盟規例為棕櫚油訂定的3-MCPD及其脂肪酸酯總和上限（以3-MCPD表示）為每公斤2500微克。

GE屬「可能令人類患癌」

另一種同樣於精煉油脂的加工過程會產生的污染物為縮水甘油脂肪酸酯（GE），會在人體消化過程中分解，釋放對實驗動物具基因毒性和致癌性的環氧丙醇，IARC將其列為第2A組物質，即「可能令人類患癌」。歐盟為一般食用植物油的GE訂定的上限，以環氧丙醇表示，為每公斤1000微克。

食即食麵應避免喝湯

消委會提醒，雖然目前沒有科學研究指出食用即食麵會增加人類致癌的機率，惟即食麵普遍高鈉，油炸麵總脂肪和飽和脂肪含量亦不容忽視，長期食用或導致不同的健康問題。香港營養師協會建議進食即食麵時，不要使用全部調味品，並盡量避免喝湯。

資料來源：消委會

消委會 相關報道：

消委會Q&A：即食麵會致癌？撈麵較湯麵不健康？ 一碗餐蛋麵鈉超標

19款即食麵鈉含量高於每餐建議上限 倡少落味精配料助減鈉減脂

消委會．外賣平台｜消委會測試：Foodpanda遲到最多 同餐廳不同平台價錢或各異

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom