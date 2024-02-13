Chubby Hearts大紅心情人節亮相　快閃11天走遍全港送浪漫驚喜【附展出詳情】 (13:51)

巨型飄浮紅心裝置Chubby Hearts，將從明日情人節（14日）至2月24日元宵節在全港多處分別亮相，為港人送上浪漫驚喜。這段期間，紅心裝置會全程在中環皇后像廣場花園亮相，另會每日在不同地點「快閃」現身，明日情人節將在旺角花墟、大埔林村及堅尼地城卑路乍灣海濱長廊出現。隨後每日「快閃」詳情會於當天早上7時於香港設計中心網站公布（時間表），充滿驚喜。
Chubby Hearts由英國時裝設計師Anya Hindmarch設計，靈感來自其2018春夏系列手袋外型。Chubby Hearts曾於倫敦三度登場，今次是首度來亞洲。而在中環展出的紅心較倫敦版大，直徑約12米；其他「快閃」現身的紅心則是直徑約3米大。
Chubby Hearts中環展出詳情
日期：2月14日至24日
時間：下午1時至晚上9時
地點：中環皇后像廣場花園
Chubby Hearts首日「快閃」詳情
日期：2月14日
地點及時間：
．旺角花墟（上午10時至下午4時）
．大埔林村許願廣場（上午10時至下午6時）
．堅尼地城卑路乍灣海濱長廊（上午10時至下午6時）
註：2月14日後每日「快閃」詳情，會於當天早上7時於香港設計中心網站公布，資料以主辦方公布為準。
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