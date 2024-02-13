消滯茶飲：香橙桔子茶、山楂甘草茶、檸檬薏米水 (10:30)

●香橙桔子茶

【材料】橙1個、桔子1個、茶葉1茶匙、冰糖少許、水700毫升

【製法】先將橙及桔子切半，其中一半切薄片、另一半榨汁備用。開水煮沸，放入冰糖，待冰糖完全溶解後，放入茶葉、橙和桔子後熄火，最後加入橙汁及桔子汁。

【功效】桔子健胃，橙開胃健脾，再配合茶，消滯健胃。

●山楂甘草茶

【材料】山楂15克、甘草6克、水1500毫升

【製法】所有材料以文火煮30分鐘，即可飲用。

【功效】消食化積

【飲用注意】此茶飲有活血作用，孕婦不宜。

●檸檬薏米水

【材料】生薏米30克、熟薏米30克、檸檬1個、清水1500毫升

【製法】生熟薏米洗淨瀝乾，檸檬洗淨切片備用。薏米放入鍋中加水，大火煮滾後轉中小火，煮約30分鐘，放暖後加入檸檬，可按口味加入適量冰糖調味。

【功效】生薏米清熱利水，熟薏米健脾燥濕，檸檬酸甜開胃，趁暖喝有助消滯。

【飲用注意】孕婦不宜；有胃病、胃酸倒流的人慎飲。

註：以上茶飲僅供參考，各人體質不同，如有疑問應先諮詢註冊中醫。

資料來源：明報

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