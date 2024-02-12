近300台客新春遊越南富國島一度遭「遺棄」　旅客被迫額外付款方繼續行程 (18:43)

WInnER一方指出，與年代旅遊合作接待292名台灣旅客往富國島，行程由2月10日至14日，年代旅遊本應在1月31日付清全部團費，但一直拖欠款項，迄今僅支付不足十分之一團費，更拖欠航空公司機票款項，估計旅客或未能如期在14日返台。由於無法再承受損失，WInnER才向每名旅客收費720美元（約5616港元），以繼續行程。

WInnER表示，目前有百多名旅客願意先付錢並繼續行程，之後再向年代旅遊索償。台交通部觀光署表示，經查證確定年代旅遊與越南當地數間接待旅行社疑有欠款糾紛，令旅客行程受影響。台灣旅行業品質保障協會呼籲旅客保留支付證明，返台後提出旅遊糾紛調解。

年代旅遊一度反指是WInnER「惡意綁架」，稱有旅客反映食物問題，年代向WInnER反映後，對方突改口要年代提早清還團費，稱與旅客一樣是「受害人」。但今午（12日）年代開記者會稱事件是誤會一場，已與WInnER達成協議，2月26日付清團款，並強調公司沒有財務問題。（中央社/台灣TVBS/三立新聞）