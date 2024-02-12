龍年行龍脊龍虎山　5條「龍」字行山線行大運 (10:38)

● 龍脊

行程：土地灣（石澳道） → 肥老鼠石 → 龍脊觀景台 → 東旅指揮部 → 大潭峽石橋 → 柴灣興華邨

● 龍虎山

行程：港鐵堅尼地城站A出口 → 龍虎山瀑布 → 薄扶林水塘 → 盧吉道觀景台

● 東龍洲

行程：東龍洲公眾碼頭 → 牙鷹石 → 東龍洲北面燈塔 → 東龍洲炮台 → 東龍洲觀景台 → 東龍洲公眾碼頭

街渡：從鯉魚門三家村或西灣河可乘搭街渡往返東龍洲。（街渡只於周六、周日及公眾假期提供服務）

● 龍門郊遊徑

由荃錦公路的川龍出發，沿龍門郊遊徑往城門林道（水塘段），右轉往菠蘿壩，可順道參觀賞蝶園，以城門道為終點。路線前段為不太斜的上坡路，其後一直為下坡路，山徑頗崎嶇。全長約8公里，需時約4小時，建議量力而為。

行程：川龍 → 川龍管理站 → 龍門郊遊徑 → 城門林道（水塘段） → 城門水塘菠蘿壩（路線概覽＋互動地圖： 川龍 → 川龍管理站 → 龍門郊遊徑 → 城門林道（水塘段） → 城門水塘菠蘿壩（路線概覽＋互動地圖： bit.ly/429QhvB

● 九龍坑山

由享有「香港天空之鏡」美譽的流水響出發，沿郊遊徑緩登九龍坑山，遠眺吐露港及大埔，回程逆走衛奕信徑第八段前往大埔頭，沿途上下坡較多，部分路徑頗崎嶇。建議穿着有護踝和抓地力較強的行山鞋，並攜帶行山杖。路線全長約7.5公里，需時約4.5小時。

行程：流水響水塘 → 流水響郊遊徑 → 九龍坑山 → 九龍坑山山頂 → 逆走衛奕信徑第八段 → 大埔頭（路線概覽＋互動地圖： bit.ly/3rMC3iW

行山實用資訊：

行山揀路先看等級 量力而為

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