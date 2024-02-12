龍年行龍脊龍虎山　5條「龍」字行山線行大運 (10:38)

年初三赤口傳統不拜年，大家或會來個龍年行大運。本文整理5條有「龍」字的行山路線，龍脊或龍虎山較易行，可飽覽美景；東龍洲遠離市區煩囂；龍門郊遊徑或九龍坑山則要量力而為。
● 龍脊
被譽為「香港最佳遠足路線」之一的龍脊，屬行山初哥必選路線。沿途經過多個靚景打卡位，俯瞰石澳泳灘、赤柱半島，甚至遠眺南丫島，享受無敵大海景。路線亦會途經英軍戰時設立的東旅指揮部，及帶點歐洲建築風格的大潭峽石橋。全程長約9公里，需時約3小時。【短片+詳情】
行程：土地灣（石澳道） → 肥老鼠石 → 龍脊觀景台 → 東旅指揮部 → 大潭峽石橋 → 柴灣興華邨
● 龍虎山
鄰近香港大學的龍虎山交通方便，相對易行，沿途除了會經過龍虎山瀑布，亦可眺望薄扶林水塘，在盧吉道觀景台更可一覽無敵開場維港景。路線全長約9公里，需時約3小時。【詳情】
行程：港鐵堅尼地城站A出口 → 龍虎山瀑布 → 薄扶林水塘 → 盧吉道觀景台
● 東龍洲
東龍洲（又稱東龍島）是西貢最南端的島嶼，由碼頭出發至「牙鷹石」，可從不同方向觀看大石，會看到不同形狀。之後原路落山前往白色燈塔，搭配蔚藍海景，打卡一流。原路折返至法定古蹟「東龍洲炮台」及觀賞斷崖美景的「東龍洲觀景台」後，就可啟程至碼頭士多休息，坐船回到鯉魚門。路線全長約3公里，需時約1.5小時。【短片+詳情】
行程：東龍洲公眾碼頭 → 牙鷹石 → 東龍洲北面燈塔 → 東龍洲炮台 → 東龍洲觀景台 → 東龍洲公眾碼頭
街渡：從鯉魚門三家村或西灣河可乘搭街渡往返東龍洲。（街渡只於周六、周日及公眾假期提供服務）
三家村-東龍島街渡詳情：bit.ly/4aXI01U
西灣河-東龍島街渡詳情：bit.ly/3vKjvoP
● 龍門郊遊徑
由荃錦公路的川龍出發，沿龍門郊遊徑往城門林道（水塘段），右轉往菠蘿壩，可順道參觀賞蝶園，以城門道為終點。路線前段為不太斜的上坡路，其後一直為下坡路，山徑頗崎嶇。全長約8公里，需時約4小時，建議量力而為。
行程：川龍 → 川龍管理站 → 龍門郊遊徑 → 城門林道（水塘段） → 城門水塘菠蘿壩（路線概覽＋互動地圖：bit.ly/429QhvB）
● 九龍坑山
由享有「香港天空之鏡」美譽的流水響出發，沿郊遊徑緩登九龍坑山，遠眺吐露港及大埔，回程逆走衛奕信徑第八段前往大埔頭，沿途上下坡較多，部分路徑頗崎嶇。建議穿着有護踝和抓地力較強的行山鞋，並攜帶行山杖。路線全長約7.5公里，需時約4.5小時。
行程：流水響水塘 → 流水響郊遊徑 → 九龍坑山 → 九龍坑山山頂 → 逆走衛奕信徑第八段 → 大埔頭（路線概覽＋互動地圖：bit.ly/3rMC3iW）
行山實用資訊：
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龍年短片：
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