農曆新年交通特別安排一覽　港深口岸延長通關、年三十港鐵通宵行駛 (10:27)

往返港深口岸特別交通安排

●深圳灣口岸

深圳灣口岸由年三十（9日）上午6時30分起至年初五（14日）晚上12時實施24小時通關。城巴【通宵巴資訊】及大嶼山巴士【通宵巴資訊】均設特別通宵巴士。

【政府新聞公報：農曆新年假期特別通關及交通安排】

【運輸署：2月9日至14日農曆新年假期特別通關安排及相應公共交通服務】

●羅湖口岸

年三十（9日）及年初二（11日），旅客清關服務延長至翌日凌晨2時。東鐵線延長往返羅湖站列車服務，年三十及年初二晚東鐵線往羅湖站尾班車於凌晨零時56分由金鐘站開出，羅湖站往金鐘尾班車於凌晨2時半開出。【詳情】

港鐵提醒，年初二晚其他本地鐵路線沒有延長服務，維持正常服務時間，使用東鐵線延長服務的乘客或未能接駁其他本地鐵路線，呼籲乘客預先計劃好其他接駁交通工具。

●落馬洲管制站

落馬洲管制站維持24小時通關。九巴及城巴各有特別通宵路線，九巴N276號線來往天慈及落馬洲（新田）公共運輸交匯處（皇巴站），城巴976S號線來往銅鑼灣摩頓台及落馬洲（新田）公共運輸交匯處，旅客可在新田皇巴站轉乘皇巴到口岸。【詳情】

本地交通特別安排

●港鐵

年三十晚所有本地鐵路線（機場快線及迪士尼線除外）及7條輕鐵路線（505、507、610、614P、615P、706及751）通宵行駛。【詳情】

●九巴

九巴於年三十提供特別服務安排，逾百條巴士線調整服務時間及加密班次。【年三十晚特別服務安排】【年三十晚通宵服務安排】