龍年｜賀年食品有寓意：油角招財、瓜子多子孫、食糕步步高陞 (11:25)

油角：外形像金元寶，有「財寶天賜」、招財進寶之意。

煎堆：「煎堆碌碌，金銀滿屋」寓意財富豐厚。

石榴花煎堆：頂部有紅色花的煎堆，更有兒孫滿堂的寓意。

芋蝦：「笑哈哈」笑口常開的意思。

湯圓：團年飯吃湯圓，象徵團圓和歡慶滿堂。

年糕：與「年高」同音，寓意步步高陞；其他糕點如蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕等，同樣借其「糕」字之音，取「高陞」之意。

瓜子：寓意多賺錢、多子多孫。

傳統上，過農曆年會擺放攢盒（與「全」同音，常寫作「全盒」），攢盒「八甜」有甜甜蜜蜜之意，「八甜」亦各有吉祥寓意：

糖冬瓜：冬瓜的外形從頭到尾一樣闊，有好頭好尾的意思。

糖蓮子：「蓮」與「連」同音，寓意「連生貴子」。

糖蓮藕：取其諧音，寓意「年年都有」。

糖柑桔：「柑桔」，取其諧音有「金」又有「吉」。

糖椰絲：由「椰子」製成，與「爺」、「子」同音，寓意「三代同堂」。

糖椰角：同樣由「椰子」所製，同樣寓意「三代同堂」。

糖馬蹄：「馬」字，有龍馬精神、馬運亨通之意。

糖甘筍：「甘」與「金」同音，糖甘筍的外形像金幣。

資料來源：明報

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