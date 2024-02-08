龍年｜年三十上頭炷香　黃大仙祠車公廟通宵開放【附農曆新年開放時間】 (09:09)

迎接龍年，不少人歲初會到寺廟上「頭炷香」，祈求未來一年平安好運。黃大仙祠及車公廟年三十晚（9日）開放予善信入祠上「頭炷香」，並通宵開放至年初一（10日），農曆新年期間亦會延長開放時間。本文整理黃大仙祠及車公廟農曆新年特別開放時間及注意事項。
．嗇色園黃大仙祠
黃大仙祠年三十晚上9時起開放第一參神平台予善信等候上「頭炷香」。入場人士可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，到晚上9時起單向流水式入祠，到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開，不可停留，亦不設求籤區、跪拜區及供品區。祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，建議每個家庭只帶9支線香。
農曆新年期間開放時間
|年三十
|上午7時半至下午4時半；晚上9時至11時59分
|年初一
|零時至晚上9時
|年初二至十三
|上午7時半至晚上6時
|正月十四
|上午7時半至晚上8時
|正月十五
|上午7時半至晚上10時
|正月十六
|上午7時半至晚上8時
．沙田車公廟
車公廟年三十晚將通宵開放至年初一，年初二（2月11日）晚上亦將通宵開放至年初三（2月12日）。
農曆新年期間開放時間
|年三十
|晚上11時至11時59分
|年初一
|零時至晚上6時
|年初二
|早上8時至晚上6時；晚上11時至11時59分
|年初三
|零時至晚上6時
|年初四
|早上8時至晚上6時