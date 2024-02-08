龍年｜年三十上頭炷香　黃大仙祠車公廟通宵開放【附農曆新年開放時間】 (09:09)

．嗇色園黃大仙祠

黃大仙祠年三十晚上9時起開放第一參神平台予善信等候上「頭炷香」。入場人士可在黃大仙祠外的廟宇廣場及黃大仙廣場排隊，到晚上9時起單向流水式入祠，到大殿、三聖堂及盂香亭上香後離開，不可停留，亦不設求籤區、跪拜區及供品區。祠內禁止攜帶元寶蠟燭、生油及大型香枝，建議每個家庭只帶9支線香。

農曆新年期間開放時間

年三十 上午7時半至下午4時半；晚上9時至11時59分 年初一 零時至晚上9時 年初二至十三 上午7時半至晚上6時 正月十四 上午7時半至晚上8時 正月十五 上午7時半至晚上10時 正月十六 上午7時半至晚上8時

詳情：bit.ly/3vYbe0J

．沙田車公廟

車公廟年三十晚將通宵開放至年初一，年初二（2月11日）晚上亦將通宵開放至年初三（2月12日）。

農曆新年期間開放時間

年三十 晚上11時至11時59分 年初一 零時至晚上6時 年初二 早上8時至晚上6時；晚上11時至11時59分 年初三 零時至晚上6時 年初四 早上8時至晚上6時

詳情：bit.ly/3I12RV3