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另類探月球　運骨灰、擬建十字架　太空法律師憂欠監管引國際爭執 (16:48)

路透社周二（6日）報道，近年有美國公司進行非傳統的月球開發計劃，例如是運送人類骨灰、運動飲料上月球，甚至計劃在月球建兩層樓高的十字架。有熟悉國際太空法的律師擔心，國際社會至今仍未就如何「使用」月球有共識或監管，或引起爭執，認為人類才剛開始探索月球，必須要小心令月球不要被生物、化學甚至垃圾污染。

根據美國法律，只要獲得美國聯邦航空管理局等機構證明，登月火箭自地球發射時不會危害美國的公共健康和安全、國家安全或國際義務，所有東西也可以送上月球。美國太空總署依賴該些商業行為，維持其登月的成本，惟當地仍沒有法規監管月球可承受上述東西或物件的範圍。兩名不具名美國官員透露，美國太空總署及其他國家太空機構官員私下認為，骨灰和運動飲料會成為月球的障礙物及垃圾，並開創負面先例。

美國公司Astrobotic最近運載數十粒人體骨灰膠囊，以及一罐日本運動飲料寶礦力上月球，具體目的不明，任務則失敗告終。總部位於德州的Celestis公司，將火化的人類遺骸發射往太空，並將骨灰安置在Astrobotic的登陸器上，卻惹來印第安人「納瓦霍族」（Navajo）批評Celestis的行為褻瀆月球，因為月球是神聖的。

華盛頓企業家Justin Park則擬斥資10億美元，用月球的泥土建造兩層樓高的十字架，並稱「沒有人擁有月球」，批評不應過分嚴格監管在月球進行的活動。（路透社）

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