查理斯患癌｜多次現健康問題　「香腸手指」長年受關注　打馬球屢墮馬骨折留疤 (12:04)

．「香腸手指」：查理斯的手指長年腫脹如香腸，惟王室未曾公布成因。《每日郵報》引述醫生判斷，相信查理斯是患上指炎（dactylitis），並稱手指浮腫成因眾多，包括關節炎、體內鹽分過高或自身免疫疾病等。查理斯也曾在公開場合戲言自己的手指如香腸。

．打馬球舊患：熱愛打馬球的查理斯多次墮馬骨折及縫針留疤，較嚴重為1990年，時年41歲的查理斯在馬球比賽中墮馬，摔斷右臂，住院3晚後出院。但他傷勢一直未癒，3個月後要再入院做手術。哈里王子亦在回憶錄透露，查理斯因打馬球所致的舊患影響，長年受慢性頸痛和背痛困擾。

．兩度確診新冠肺炎：2020年3月，時年71歲的查理斯首度確診新冠肺炎，一度失去味覺和嗅覺。2022年2月他再度確診，當時他已接種3劑疫苗。

．前列腺肥大：白金漢宮今年1月17日公布，查理斯因前列腺肥大而需入院接受手術，周一再宣布查理斯入院期間發現另一健康問題，經檢驗後證實是癌症，惟未透露是哪種癌症，僅稱不是前列腺癌。（每日郵報／Sky News）