港島海濱裝置迎新春：灣仔「黃金機械人」、銅鑼灣「昇福昇運樹」、東岸公園「游龍維港」 (10:12)

發展局和海濱事務委員會即日至3月初舉行「海濱新維度•拼湊生活彩圖」新春期間限定裝置及活動，港島數個海濱地點設有不同大型立體裝置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」有9米高充氣雙面「至Chill地標」，灣仔「水上運動及康樂主題區」設6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」，銅鑼灣「活力避風塘主題區」有6米高「昇福昇運樹」，炮台山「東岸公園主題區」有逾120米長「游龍維港」編織藝術裝置。