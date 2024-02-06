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港島海濱裝置迎新春：灣仔「黃金機械人」、銅鑼灣「昇福昇運樹」、東岸公園「游龍維港」 (10:12)

發展局和海濱事務委員會即日至3月初舉行「海濱新維度•拼湊生活彩圖」新春期間限定裝置及活動，港島數個海濱地點設有不同大型立體裝置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」有9米高充氣雙面「至Chill地標」，灣仔「水上運動及康樂主題區」設6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」，銅鑼灣「活力避風塘主題區」有6米高「昇福昇運樹」，炮台山「東岸公園主題區」有逾120米長「游龍維港」編織藝術裝置。

另外，2月17日（年初八）及2月24日（元宵節）將分別舉行「海濱迎龍接福賀新禧」和「海濱深度體驗甜蜜賞」活動，公眾可免費參與。

● 灣仔「HarbourChill海濱休閒站」：9米高「至Chill地標」

位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東

● 灣仔「水上運動及康樂主題區」：6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」

位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開

● 銅鑼灣「活力避風塘主題區」：6米高「昇福昇運樹」

位置：位於維園道怡和午炮及銅鑼灣消防局之間

● 炮台山東岸公園主題區：「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置

位置：炮台山屈臣道以西

「海濱新維度•拼湊生活彩圖」甲辰龍年新春期間限定裝置

日期：即日至3月初

開放時間：24小時

亮燈時間：下午5時至晚上11時

「海濱深度體驗甜蜜賞」活動

日期：2月24日（周六，元宵節）

時間：2:00pm-6:00pm

活動詳情及報名表格：bitly.ws/3b6Wi 

註：資料以主辦方最新公布為準

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