港島海濱裝置迎新春：灣仔「黃金機械人」、銅鑼灣「昇福昇運樹」、東岸公園「游龍維港」 (10:12)

發展局和海濱事務委員會即日至3月初舉行「海濱新維度•拼湊生活彩圖」新春期間限定裝置及活動，港島數個海濱地點設有不同大型立體裝置：灣仔「HarbourChill海濱休閒站」有9米高充氣雙面「至Chill地標」，灣仔「水上運動及康樂主題區」設6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」，銅鑼灣「活力避風塘主題區」有6米高「昇福昇運樹」，炮台山「東岸公園主題區」有逾120米長「游龍維港」編織藝術裝置。
另外，2月17日（年初八）及2月24日（元宵節）將分別舉行「海濱迎龍接福賀新禧」和「海濱深度體驗甜蜜賞」活動，公眾可免費參與。
● 灣仔「HarbourChill海濱休閒站」：9米高「至Chill地標」
位置：灣仔鴻興道以北、灣仔碼頭有蓋行人通道以東
● 灣仔「水上運動及康樂主題區」：6米高「黃金朱古力鐵寶機械人」
位置：灣仔北沿鴻興道至鴻興道天橋對開
● 銅鑼灣「活力避風塘主題區」：6米高「昇福昇運樹」
位置：位於維園道怡和午炮及銅鑼灣消防局之間
● 炮台山東岸公園主題區：「游龍維港」沉浸式編織藝術裝置
位置：炮台山屈臣道以西
「海濱新維度•拼湊生活彩圖」甲辰龍年新春期間限定裝置
日期：即日至3月初
開放時間：24小時
亮燈時間：下午5時至晚上11時
「海濱深度體驗甜蜜賞」活動
日期：2月24日（周六，元宵節）
時間：2:00pm-6:00pm
活動詳情及報名表格：bitly.ws/3b6Wi
註：資料以主辦方最新公布為準
新春好去處：shorturl.at/lnJS4