龍年商場打卡好去處：人氣角色奶龍、百家布祥龍、氣球金龍賀年 (09:13)

龍年將至，港九新界各商場已換上新春裝飾，除了傳統燈籠佈置，部分特設龍年裝置應節，有人氣卡通人物「奶龍」，手工布製「百家布祥龍」，亦有長32米金色「氣球巨龍」，本文整合商場好去處供大家新年「打卡」。［港島海濱打卡位：灣仔「黃金機械人」、銅鑼灣「昇福昇運樹」、東岸公園「游龍維港」］
港島
●灣仔利東街「褔魚燈海‧金龍獻歲」 新春燈籠海+8米金龍裝置
●太古城中心「LIVE HAPPY BANK」：財運滑梯、微笑保險箱、幸福快樂樹
九龍
●海港城 X Hello Kitty·Happy 50周年慶典
●Mira Place「龍影光林」 3米長光影祥龍 AR尋龍遊戲
●LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」
●朗豪坊「黃金寶藏Find Your Fortune」史高治叔叔金庫
●黃大仙中心「舞龍迎春」+奶龍助興 上水彩園廣場充氣奶龍恭候
●啟德AIRSIDE「啟躍飛龍祈願亭園」、「錦繡福運龍」打卡
●黃埔天地 x DECOLE Concombre「達摩祈願神社」
新界
●屯門市廣場「祥龍獻瑞喜迎新歲」 長逾32米氣球巨龍1月25日起登場
●卓爾廣場「迎新春市集」 日系和風手鞠花藝市集 8呎高粉紅櫻花樹
●沙田新城市廣場 X HomeSquare花結春園 + 年宵市集
●馬鞍山MOSTown新港城中心 x Kanahei's Small animals福氣最「龍」遊樂園
●置富Malls X 小劉鴨「DUCK心應手賀龍年」：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城
●天水圍T Town、天瑞商場及天澤商場 打造chiikawa「春の開運祭」
●PopWalk天晉滙「龍」采飛揚MEOW國度 3米高毛茸茸線球貓の繽紛樂園
●圍方、青衣城、The LOHAS康城「龍騰獅躍迎新春 繁花似錦慶豐年」