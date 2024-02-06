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龍年商場打卡好去處：人氣角色奶龍、百家布祥龍、氣球金龍賀年 (09:13)

龍年將至，港九新界各商場已換上新春裝飾，除了傳統燈籠佈置，部分特設龍年裝置應節，有人氣卡通人物「奶龍」，手工布製「百家布祥龍」，亦有長32米金色「氣球巨龍」，本文整合商場好去處供大家新年「打卡」。港島海濱打卡位：灣仔「黃金機械人」、銅鑼灣「昇福昇運樹」、東岸公園「游龍維港」

港島

灣仔利東街「褔魚燈海‧金龍獻歲」　新春燈籠海+8米金龍裝置

金鐘太古廣場「新春色彩庭園」 發掘花藝和色彩之美

ifc「繁花香韻」新春香氣藝術裝置

銅鑼灣利園區花藝裝置送祝福

太古城中心「LIVE HAPPY BANK」：財運滑梯、微笑保險箱、幸福快樂樹

香港仔中心「招財喵喵開運祭」  4大招財貓祈願打卡位

皇室堡 x mofusand萌貓新春日常

九龍

海港城 X Hello Kitty·Happy 50周年慶典

Mira Place「龍影光林」　3米長光影祥龍　AR尋龍遊戲

iSQUARE國際廣場x吃貨恐龍　6米高「吃貨恐龍」坐鎮

LCX x Plastic Thing「為食龍新春遊樂場」

朗豪坊「黃金寶藏Find Your Fortune」史高治叔叔金庫

奧海城「龍騰飛躍賀新春」室內年宵花市　地道香港美食攤位

圓方「騰龍高升」藝術裝置　8米高金龍藝術品

黃大仙中心「舞龍迎春」+奶龍助興　上水彩園廣場充氣奶龍恭候

荷里活廣場 X LINE FRIENDS　四大新春打卡位

九龍灣MegaBox「和風木芥子招福貓の新年祭」

啟德AIRSIDE「啟躍飛龍祈願亭園」、「錦繡福運龍」打卡

新蒲崗Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」+新春市集

黃埔天地 x DECOLE Concombre「達摩祈願神社」

新界

屯門市廣場「祥龍獻瑞喜迎新歲」  長逾32米氣球巨龍1月25日起登場

黃金海岸商場「金龍騰飛賀新春」　紅燈籠瑞龍長16米

卓爾廣場「迎新春市集」 日系和風手鞠花藝市集 8呎高粉紅櫻花樹

荃新天地28米「百家布錦繡祥龍」 戶外6米高大型許願樹

荃灣廣場「幸福熊貓新春園」8大打卡位

葵芳新都會廣場「美燈之景」光影祭+「龍年文創市集」

葵興life@KCC「達摩大吉新春遊」+新春行大運市集

元朗YOHO MALL X 大佬好嘢@機動娛樂

沙田新城市廣場 X HomeSquare花結春園 + 年宵市集

馬鞍山MOSTown新港城中心 x Kanahei's Small animals福氣最「龍」遊樂園

置富Malls X 小劉鴨「DUCK心應手賀龍年」：馬鞍山廣場、+WOO嘉湖、紅磡置富都會、沙田置富第一城

Landmark North上水廣場「喵の福財運」

東薈城名店倉「蝶舞。花見」　巨型永續紙花打造8大藝術裝置

天水圍T Town、天瑞商場及天澤商場  打造chiikawa「春の開運祭」

東港城「繁花錦簇御庭園」8大打卡場景+新春花展會

將軍澳MCP新都城「花舞春瀛御賞園」　日式庭園打卡

PopWalk天晉滙「龍」采飛揚MEOW國度 3米高毛茸茸線球貓の繽紛樂園

圍方、青衣城、The LOHAS康城「龍騰獅躍迎新春 繁花似錦慶豐年」

短片：祥龍瑞氣迎新春

短片3分鐘精選：大館《龍之歌》 彩色巨龍檢閲廣場「穿插」

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