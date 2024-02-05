美斯無出場‧法律Q&A｜律師：美斯坐後備席亦屬「參加」賽事　訂明出場與贊助費掛鈎或更有保障 (18:15)

問題一：港府昨兩度發聲明稱極度失望，指出主辦單位欠球迷一個解釋，表明會按協議條款跟進包括可能扣減贊助；主辦單位Tatler則澄清事前沒有得到任何關於美斯及蘇亞雷斯不會落場的消息。買票入場的球迷，能否向Tatler Asia或港府索償、要求「回水」？

答：根據《商品說明條例》第13E條，任何商戶如就任何消費者作出屬誤導性遺漏的營業行為，即屬犯法。

主辦單位Tatler Asia在1月11日，於@tatlerhongkong的Instagram帳戶發出帖文：「主辦單位Tatler Asia希望向廣大持有Tatler XFEST門票的球迷保證，國際邁阿密的所有明星球員，包括世界盃冠軍阿根廷隊長美斯，都將會參加2024年2月4日在香港舉行的Tatler XFEST 對陣香港代表隊的比賽。球場見！」

這帖文對很多消費者而言，確實好像保證美斯必定會落場，不過，球迷其實難以指控主辦方違約，或要求「回水」，理由如下：

．根據門票條款，主辦單位與球隊有權隨時更改球隊的上陣名單

．在任何運動比賽，個別運動員是否落場，亦視乎很多因素，包括運動員是否有傷勢等

．雖然美斯昨日只坐在後備席，但技術上亦「參加」了這場對港隊的比賽

．雖然球迷買貴價門票，大都是為了看美斯，但在法律上，球迷是來觀看國際邁阿密與港隊的足球比賽，而球隊事實上也踢畢全場

陳柏豪指出，這場「反高潮」表演，完全理解為何會令球迷感到失望甚至憤怒，雖然或許會影響主辦單位甚至球隊的商業信譽，但在法律上球迷難以向主辦單位追究。而球迷購買門票時，協議各方是球迷與Tatler Asia，與港府無關，因此亦不能向港府索償。【相關報道：消委會暫接38宗投訴涉款21.6萬 提醒球迷保留門票收據】

問題二：文化體育及旅遊局長楊潤雄今日（5日）指出，根據港府向主辦方Tatler Asia開出的贊助條件，除非受傷或安全問題，否則美斯須出場45分鐘，Tatler是否未有履行上述合約條款？港府是否已盡力向主辦方要求美斯落場？

答：Tatler Asia與國際邁阿密的協議，按道理港府並非合約方，而這類合約正常而言亦會明文豁免了（contract out）《合約（第三者權利）條例》下非合約方的追究權利。【詳情：楊潤雄指主辦方賽前仍稱美斯可上陣 要求主辦方向公眾交代】

正常而言，港府與Tatler Asia另訂協議，由港府外判予Tatler Asia籌辦今次活動，並按條件支付贊助費用及賦予「M品牌活動」宣傳等。

理論上，港府與Tatler Asia商討合約條款時，應盡力審視Tatler Asia與國際邁阿密之間的協議，避免後者的協議過於寬鬆，而造成今次的不愉快事件。 例如，「受傷或安全問題」 是合約內非常重要的條款，理應有極度清晰及明確的定義，以免明星球員可隨意自稱受傷而毋須出場。

如果港府與Tatler Asia之間的合約，訂明了美斯出場時間與贊助費掛鈎的話，或許對港府及納稅人有更佳保障，但目前公眾對此未知情，有待港府後續解釋。

問題三：鑑於今次並非單純私人活動、牽涉香港市民及國際旅客參與，在法律上，港府及主辦單位在草擬合約時，能否在合約中加入額外條款，例如若美斯不能出場，他須以其他方式，與買票進場的球迷進行互動？

答：國際頂尖商業活動的合約，一般也是鉅細無遺，由雙方商業經理及律師團隊將所有細節一一商討及談判，並在合約內列明合約各方的所有責任與權利。

誠然，如有合約條款要求美斯與球迷如揮手或向觀眾發言，或出席一些與市民互動的活動，對活動的效果更有保障：然而美斯所屬球會是否願意接納，則是另一回事。

最終合約條款由雙方自願下確定並簽署作實，能否促成一宗好的交易、一個「好deal」，而什麼時候乾脆宣布交易告吹，全視乎雙方在談判桌上的實力（bargaining power），以及交易的手腕與技巧。

問題四：港府稱至今（5日）仍未交付贊助費用，是否屬於違約？

答：這視乎港府與Tatler Asia之間簽訂的協議，有否明確說明按什麼條件支付贊助費用，但目前港府未有公開此協議內容。

文：謝美琳

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