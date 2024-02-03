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賀年花膠食譜：花膠冬菇鮑魚燜排骨、花膠拌雞絲 (11:26)

農曆新年煮團年飯或賀年菜，不少人都會以花膠入饌，海味店裕隆號負責人吳蕙玲分享兩個花膠食譜。

賀年食譜一：花膠冬菇鮑魚燜排骨

材料：花膠9隻、冬菇12隻、罐頭鮑魚12隻、金沙骨9至12條
配料：薑3至4片、蒜頭十多粒（炸蒜用）、蒜子3至4粒、乾辣椒、冰糖及蠔油適量
製法：
1. 花膠和冬菇浸泡過夜，備用。【短片：揀花膠貼士
2. 金沙骨醃1小時；蒜頭切粒後油炸，備用。
3. 用蒜油爆香料頭（薑片、蒜子和乾辣椒），加入金沙骨。
4. 將金沙骨煮至金黃色後，放入冬菇及冬菇水，以中小火燜1小時，關火焗半小時。
5. 開火，加入花膠、罐頭鮑魚及炸蒜，以中小火再燜30至45分鐘。調味後即可食用。
小貼士：
．若使用鮮鮑魚，可在步驟3放入鍋中，與料頭及金沙骨爆香。
．可使用排骨或豬軟骨代替金沙骨，若使用排骨須將部分肉切除。

賀年食譜二：花膠拌雞絲

材料：細鱈魚膠8至10片、青瓜1-2條、大雞脾肉1隻、清雞湯適量
調味：芝麻醬適量，老抽、豉油、生粉、糖、麻油、鹽及胡椒少許
製法：
1. 鱈魚膠浸發後切絲，用清雞湯浸一晚，可加入適量紹酒和薑片去腥。
2. 將青瓜及雞脾肉切絲，加入少許豉油、生粉、糖、麻油、鹽及胡椒醃雞脾肉20分鐘。
3. 灼熟雞脾肉後，立即放進冰水過冷河。
4. 加入芝麻醬、少許老抽和芝麻，將醬汁撈匀即可。
小貼士：
．經浸發的鱈魚膠可以分開每次食用分量放入冰箱急凍，吃之前放回普通格解凍。
．食用前才加入醬汁與鱈魚膠和雞脾肉撈匀，不宜預先「撈定」。

花膠 實用資訊：

辦年貨｜短片：海味店教揀花膠、瑤柱、蠔豉

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