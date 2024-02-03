賀年花膠食譜：花膠冬菇鮑魚燜排骨、花膠拌雞絲 (11:26)

賀年食譜一：花膠冬菇鮑魚燜排骨

材料：花膠9隻、冬菇12隻、罐頭鮑魚12隻、金沙骨9至12條

配料：薑3至4片、蒜頭十多粒（炸蒜用）、蒜子3至4粒、乾辣椒、冰糖及蠔油適量

製法：

2. 金沙骨醃1小時；蒜頭切粒後油炸，備用。

3. 用蒜油爆香料頭（薑片、蒜子和乾辣椒），加入金沙骨。

4. 將金沙骨煮至金黃色後，放入冬菇及冬菇水，以中小火燜1小時，關火焗半小時。

5. 開火，加入花膠、罐頭鮑魚及炸蒜，以中小火再燜30至45分鐘。調味後即可食用。

小貼士：

．若使用鮮鮑魚，可在步驟3放入鍋中，與料頭及金沙骨爆香。

．可使用排骨或豬軟骨代替金沙骨，若使用排骨須將部分肉切除。

賀年食譜二：花膠拌雞絲

材料：細鱈魚膠8至10片、青瓜1-2條、大雞脾肉1隻、清雞湯適量

調味：芝麻醬適量，老抽、豉油、生粉、糖、麻油、鹽及胡椒少許

製法：

1. 鱈魚膠浸發後切絲，用清雞湯浸一晚，可加入適量紹酒和薑片去腥。

2. 將青瓜及雞脾肉切絲，加入少許豉油、生粉、糖、麻油、鹽及胡椒醃雞脾肉20分鐘。

3. 灼熟雞脾肉後，立即放進冰水過冷河。

4. 加入芝麻醬、少許老抽和芝麻，將醬汁撈匀即可。

小貼士：

．經浸發的鱈魚膠可以分開每次食用分量放入冰箱急凍，吃之前放回普通格解凍。

．食用前才加入醬汁與鱈魚膠和雞脾肉撈匀，不宜預先「撈定」。

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