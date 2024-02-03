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大掃除｜梳打粉、檸檬助去污辟味　6大清潔好幫手一文睇 (10:27)

大掃除用啱工具及用品可以更省時費力，梳打粉、白醋、檸檬、牙膏是清潔好幫手，有助家居去污除垢，本文整理相關用品使用貼士。

1.梳打粉

．梳打粉加水攪至糊狀，可作為清潔劑清理微波爐頑固污漬、廚房油漬及鋅盆水垢的油脂。
．滿是頑固油垢的廚具，可以適量梳打粉開水浸泡，約半小時等油垢融化，便可輕易抹走。
．垃圾桶底灑上小量梳打粉，有助辟味。
．鞋櫃容易積聚臭味，用瓶子盛載適量梳打粉，加入數滴香薰精油，放在鞋櫃有助除臭。梳打粉使用注意

2. 白醋

．適量食用白醋混和冷水拖地，有助殺菌。
．把花灑頭浸泡在白醋，軟化水垢，用牙刷即可輕易刷掉水垢。

3. 檸檬

．清潔微波爐，可先放一碗檸檬水（使用至少四分之一個檸檬的汁）叮約2至3分鐘，趁有蒸氣餘熱時，用抹布抹去微波爐內的污漬。

4. 洗衣粉

．適量洗衣粉混和暖水（約40°C），以抹布或百潔布擦拭浴室和瓷磚，能有效去污漬。
．抹布宜每星期用1湯匙洗衣粉加400毫升熱水浸泡10分鐘，再用熱水搓洗3至4次，可徹底洗掉沉澱的油污。百潔布可以用洗衣粉混熱水搓洗。

5. 洗潔精

．將適量洗潔精塗抹在鏡面，待幾分鐘，用布沾清水拭擦，可令鏡子更乾淨清晰。
．清理化妝品污漬。衣服若沾上化妝品，可用少許洗潔精塗抹在污漬後拭擦，再一邊過清水一邊拭擦，風乾後放進洗衣機洗便可。

6. 牙膏

．水龍頭有污漬，用牙膏擠在抹布然後擦拭水龍頭，可回復光亮。

資料來源：明報

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