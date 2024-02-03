大掃除｜梳打粉、檸檬助去污辟味　6大清潔好幫手一文睇 (10:27)

1.梳打粉

．梳打粉加水攪至糊狀，可作為清潔劑清理微波爐頑固污漬、廚房油漬及鋅盆水垢的油脂。

．滿是頑固油垢的廚具，可以適量梳打粉開水浸泡，約半小時等油垢融化，便可輕易抹走。

．垃圾桶底灑上小量梳打粉，有助辟味。

2. 白醋

．適量食用白醋混和冷水拖地，有助殺菌。

．把花灑頭浸泡在白醋，軟化水垢，用牙刷即可輕易刷掉水垢。

3. 檸檬

．清潔微波爐，可先放一碗檸檬水（使用至少四分之一個檸檬的汁）叮約2至3分鐘，趁有蒸氣餘熱時，用抹布抹去微波爐內的污漬。

4. 洗衣粉

．適量洗衣粉混和暖水（約40°C），以抹布或百潔布擦拭浴室和瓷磚，能有效去污漬。

．抹布宜每星期用1湯匙洗衣粉加400毫升熱水浸泡10分鐘，再用熱水搓洗3至4次，可徹底洗掉沉澱的油污。百潔布可以用洗衣粉混熱水搓洗。

5. 洗潔精

．將適量洗潔精塗抹在鏡面，待幾分鐘，用布沾清水拭擦，可令鏡子更乾淨清晰。

．清理化妝品污漬。衣服若沾上化妝品，可用少許洗潔精塗抹在污漬後拭擦，再一邊過清水一邊拭擦，風乾後放進洗衣機洗便可。

6. 牙膏

．水龍頭有污漬，用牙膏擠在抹布然後擦拭水龍頭，可回復光亮。

資料來源：明報

大掃除 相關報道：

浴室篇｜洗手盆、瓷磚清潔去霉有法 花灑頭浸白醋刷走水垢

抹窗篇｜先抹窗框後抹玻璃 善用工具勿靠窗框借力【附抹窗安全及清潔貼士】

廚房篇｜抽油煙機、煮食爐、抽氣扇清洗有法 廚房用具抹布易忽略宜定時清潔

家電篇｜洗衣機梳打粉＋白醋洗機身內部 雪櫃微波爐用梳打粉清潔去污

熱門HOTPICK：link.mingpao.com/67005.htm