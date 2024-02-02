美斯訪港｜美斯領國際邁阿密表演賽鬥港隊　2月4日商場電視直播一文睇 (14:45)

阿根廷球王美斯今日（2日）抵港，周日（4日）將率領美職球會國際邁阿密與港隊進行表演賽，賽事門票早已售罄，球迷屆時可收看電視台ViuTV直播，亦可到下列商場免費觀看賽事，一睹球王風采同時支持港隊。本文整合商場直播公開訓練課及表演賽資訊，供讀者參考。