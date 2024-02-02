明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

美斯訪港｜美斯領國際邁阿密表演賽鬥港隊　2月4日商場電視直播一文睇 (14:45)

阿根廷球王美斯今日（2日）抵港，周日（4日）將率領美職球會國際邁阿密與港隊進行表演賽，賽事門票早已售罄，球迷屆時可收看電視台ViuTV直播，亦可到下列商場免費觀看賽事，一睹球王風采同時支持港隊。本文整合商場直播公開訓練課及表演賽資訊，供讀者參考。

1.奧海城

國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時15分至晚上7時
地點：奧海城2期地下活動大堂
奧海城睇波派對：香港隊對國際邁阿密
日期：2月4日
時間：下午3時半（直播於下午2時15分開始）
地點：奧海城2期地下活動大堂[詳情]

2.荃新天地

國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時半
地點：荃新天地1期中庭
香港隊vs.國際邁阿密
日期：2月4日
時間：下午4時
地點：荃新天地1期中庭 [詳情]

3.屯門市廣場

日期：2月4日
時間：下午3時30分（直播時間於2時15分開始）
地點：屯門市廣場1樓中央廣場 [詳情]

4.中環街市

國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時15分
地點：中環街市地下中庭及互動牆
直播香港隊vs.國際邁阿密
日期：2月4日
賽前表演時間：下午2時15分
足球賽事時間：下午4時
地點：中環街市地下中庭及互動牆[詳情]
註：只限如心賞CCG會員可免費換取門票到中環街市看球賽

5.ViuTV電視直播

ViuTV 99台將於賽事當日直播表演賽，節目不設網上直播及重溫。
賽前表演時間：下午2時20分
比賽時間：下午4時[詳情]

美斯訪港相關報道：美斯今抵港　周六日大球場一帶無門票禁入

相關字詞﹕美斯 足球 國際邁阿密 港隊 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞