美斯訪港｜美斯領國際邁阿密表演賽鬥港隊　2月4日商場電視直播一文睇 (14:45)

阿根廷球王美斯今日（2日）抵港，周日（4日）將率領美職球會國際邁阿密與港隊進行表演賽，賽事門票早已售罄，球迷屆時可收看電視台ViuTV直播，亦可到下列商場免費觀看賽事，一睹球王風采同時支持港隊。本文整合商場直播公開訓練課及表演賽資訊，供讀者參考。
1.奧海城
國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時15分至晚上7時
地點：奧海城2期地下活動大堂
奧海城睇波派對：香港隊對國際邁阿密
日期：2月4日
時間：下午3時半（直播於下午2時15分開始）
地點：奧海城2期地下活動大堂[詳情]
2.荃新天地
國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時半
地點：荃新天地1期中庭
香港隊vs.國際邁阿密
日期：2月4日
時間：下午4時
地點：荃新天地1期中庭 [詳情]
3.屯門市廣場
日期：2月4日
時間：下午3時30分（直播時間於2時15分開始）
地點：屯門市廣場1樓中央廣場 [詳情]
4.中環街市
國際邁阿密公開訓練課
日期：2月3日
時間：下午5時15分
地點：中環街市地下中庭及互動牆
直播香港隊vs.國際邁阿密
日期：2月4日
賽前表演時間：下午2時15分
足球賽事時間：下午4時
地點：中環街市地下中庭及互動牆[詳情]
註：只限如心賞CCG會員可免費換取門票到中環街市看球賽
5.ViuTV電視直播
ViuTV 99台將於賽事當日直播表演賽，節目不設網上直播及重溫。
賽前表演時間：下午2時20分
比賽時間：下午4時[詳情]
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