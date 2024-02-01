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家屬稱孩子因社交媒體受害　朱克伯格參院聽證會上致歉 (12:23)

科技巨擎Meta行政總裁朱克伯格周三（1月31日）在美國參議院聽證會上，向一群家屬致歉，他們手持照片稱孩子因社交媒體受害。朱克伯格說：「對於你們所經歷的一切，我感到非常抱歉。沒有人應該經歷你們家人所遭受的事情。」

美國參議院司法委員會周三舉行聽證會，討論科技巨擘與網絡兒童性剝削危機，會上播放影片，有兒童講述在社交平台受欺凌。除朱克伯格，TikTok行政總裁周受資、社交平台X的行政總裁亞卡里諾（Linda Yaccarino）、Snapchat創辦人施皮格爾（Evan Spiegel）及Discord行政總裁Jason Citron亦有出席。

參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）斥朱克伯格「滿手鮮血」，指旗下產品「正在殺人」。朱克伯格回應稱在網上保護年輕人安全一直是挑戰，「我們也須不斷改進防禦措施」。另一參議員克魯茲（Ted Cruz）質疑Instagram沒有完全封鎖兒童性侵犯內容，僅顯示警告，朱克伯格說，引導用戶有時較直接封鎖內容更有效，又承諾會親自審視有關問題。

周受資表示，作為三孩之父，「今天討論的問題是可怕，也是每個父母的噩夢」，又稱公司今年已有4萬名專業人士負責兒童安全範疇，將在這方面投資多2億美元。他又否認TikTok與中國政府分享美國用戶數據。（路透社／法新社／BBC）

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