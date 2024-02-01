樂齡｜長者輔助器材、復康器材租借機構一覽【附可租借器材列表及租金】 (08:46)

賽馬會a家

●每月租金：可向機構查詢

●租賃服務中心地址：沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖

●電話：3153 5252

香港紅十字會

香港輪椅輔助隊

●器材：手推輪椅、助行架、手杖、大便椅等

●每月租金：免費借用1個月後，須每月繳付$80租金

●地址：深水埗南昌邨昌遜樓地下1至4號

●電話：2194 9600

香港復康諮詢協會

●器材：電動護理牀、電動吊機、輪椅、鹽水架、沖涼椅、助行架等

●地址：深水埗東沙島街188號樂年花園B3地下

●電話：2388 9915

香港耀能協會

●地址：葵涌嘉慶路5至9號嘉慶中心12樓

●電話：2145 4968

註：資料以相關機構最新公布為準

長者實用資訊：

一文看：長者家居防跌5貼士

長者康體設施鍛煉平衡防跌倒 雷雄德提醒使用貼士【短片示範】

短片示範：長者健體操【附健體操示意圖連結】

「樂齡IT易學站」免費網上課程 長者輕鬆學電子點餐、手機拍片剪片【附網上課程連結】

攝取蛋白質助減慢肌肉流失 營養師教路：長者吃魚、蛋、豆腐較易消化

字太細難閱讀？短片示範：iPhone放大鏡 放大文字閲讀好方便

長者及照顧者抑鬱快速自我測試 9問題助判斷抑鬱傾向

照顧者宜自評身心狀態免壓力「爆煲」 8條支援熱線助減壓【附熱線號碼及服務詳情】

一文睇：醫療券涵蓋服務、配偶共用、使用小貼士