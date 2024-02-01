樂齡｜長者輔助器材、復康器材租借機構一覽【附可租借器材列表及租金】 (08:46)

農曆新年將至，醫院會盡量讓長者回家與家人過年，照顧者或需暫時租借輔助器材；長者在家生活或復康，或要使用不同輔助和復康器材。本文整合5間提供輔助及復康器材租借服務的機構資料，以及服務涵蓋的器材和租金，供讀者參考。
賽馬會a家
有需要人士可透過致電「賽馬會a家」或親身在租賃服務中心租借器材。60歲或以上長者經職業治療師評估後，工作人員會推薦適合的樂齡科技器材，並按使用者要求將器材送貨上門及組裝。機構亦提供器材消毒清潔及維修服務。【詳情】
●器材：電動輪椅、電動護理牀、牀褥及淋浴椅等【器材列表】
●每月租金：可向機構查詢
●租賃服務中心地址：沙田小瀝源牛皮沙街2號愉翠商場M樓2號舖
●電話：3153 5252
香港紅十字會
租借服務適用於行動不便的人士及有需要的傷病者，所有租借申請須先致電交收中心預約，並帶同身分證、保證人住址證明、按金及租金到交收中心租借器材。借用者可自行領取器材，或選擇付費到戶服務。【詳情】
●部分可供租借器材及每月租金：輪椅$120、沐浴椅$50、步行架$50、穿手拐杖$50、助行車$120、手提斜台板$250【器材及租金列表】
●交收中心地址及電話：bit.ly/3HuFSkU
●網上預約服務：bit.ly/427NL9o
香港輪椅輔助隊
市民帶同借用者身分證及$400按金到該會培訓中心，可借用輪椅及助行器材，首月免租金，其後每月租金為$80；體重為150磅或以上者，須先致電機構查詢。【詳情】
●器材：手推輪椅、助行架、手杖、大便椅等
●每月租金：免費借用1個月後，須每月繳付$80租金
●地址：深水埗南昌邨昌遜樓地下1至4號
●電話：2194 9600
香港復康諮詢協會
市民經協會借用復康器材可享「免費借用期」，借用期屆滿後，須按價目表繳付每月租金。借用器材前須以現金支付按金及清潔費，並自行安排運輸工具提取器材。【詳情】
●器材：電動護理牀、電動吊機、輪椅、鹽水架、沖涼椅、助行架等
●價錢：普通器材可免費借用兩個月；重型器材則可免費借用3個月，其後按價目表繳付租金。【價目表】
●地址：深水埗東沙島街188號樂年花園B3地下
●電話：2388 9915
香港耀能協會
協會提供的「回家度假」計劃讓殘疾人士、長者及有需要人士租借器材。機構提供免費評估及諮詢，向借用者建議適合器材。簽定合約後，機構會將器材運送到借用者的住所。所有器材出租前已經過消毒、維修及重新包裝。【詳情】
●地址：葵涌嘉慶路5至9號嘉慶中心12樓
●電話：2145 4968
註：資料以相關機構最新公布為準
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