樂齡．法律Q&A｜律師：長者立遺囑未必靠律師　須確保有足夠精神行為能力 (09:24)

問：長者若沒有多餘錢請律師辦理遺囑，可以不找律師、自行立遺囑嗎？

答：可以，任何18歲以上的人均可以立遺囑。立遺囑不一定要交由律師辦理，只要有兩名18歲或以上的見證人簽署，遺囑便已生效。

問：見證人是否需要與立遺囑者沒有血緣關係？

答：血緣關係不影響見證人的身分，但見證人必須不是遺囑的受益人。

問：長者若自行安排立遺囑，應注意什麼？網上版的遺囑樣本是否適用？

答：自行安排立遺囑雖可減省法律費用，但長者要確保有足夠的精神行為能力擬定遺囑內容，以及安排可信的親友作見證人或遺囑執行人，並將遺囑交給信任的親人保管。

此外，在自行立遺囑的情況下，建議條款盡量簡單清晰，以免後人因條款含糊而起爭議；並注意遺產的受益人及執行人的配偶，均不能擔任遺囑的見證人，以免有利益衝突。針對上述事情，長者要注意需要有能力及細心地作出安排。

至於網上的遺囑樣本，則要確保符合《遺囑條例》的要求，條款亦要盡量簡單清晰。

問：長者若委託律師辨理遺囑時，律師會做些什麼？

答：若選擇由律師辦理遺囑，律師會提供獨立的法律意見，並會提醒對方在立遺囑時，要獨立思考自己的真正意願，在作出財產分配的決定時，要避免受任何人包括家人或朋友的不當影響 （undue influence）。

當律師了解長者的家庭狀況，若得知長者希望在遺囑上作出「不尋常」的財產分配，例如擬將財產分配給沒有親屬關係的朋友，而非家人，律師有需要詳細了解箇中原因，以及鄭重提醒長者須小心考慮。

律師通常會單獨會見要求立遺囑的長者，詳細了解其資產及家庭狀況，同時就其精神行為能力作出評估。

由於律師並非醫生，為免日後有爭議，很多時候也會要求長者取得醫生證明，以確保長者有足夠的精神行為能力。另外，律師通常會親自見證長者簽署遺囑，並保留會面的紀錄。

問：市場上找律師立遺囑的收費大約多少？

答：視乎複雜性例如遺囑內的條款，大概數千元至數萬元不等。

問：長者生前立下遺囑，後人是否不會再就長者的遺產有法律糾紛？

答：在長者有立遺囑的情況下，遺產執行人會根據「平安紙」的指示分配遺產，減低產生糾紛的可能。然而，有關遺產爭議仍會存在，包括家屬認為長者立遺囑時神志不清，例如已確診患腦退化症等，遂興訟要求法庭裁定遺囑無效。

問：長者生前沒有立遺囑，但曾在日記或與親友提及財產分配方法，一旦過世後，後人若就其財產分配興訟，法庭會否採納日記為證據？

答：一般來說，日記等在法律上難以被接納為遺囑的內容。在沒有遺囑情況下，法庭只會根據香港法例第73章《無遺囑者遺產條例》向親屬分配遺產。

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