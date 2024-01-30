台灣男子洗澡致一氧化碳中毒亡　浴室通風及熱水爐安裝須注意 (14:46)

本港個案：熱水爐未附「GU」標誌

肇事本港17歲女子昨送院治療後情況穩定。機電署調查後發現，涉事熱水爐非在本港購貫買，亦未附有「GU」標誌。

台灣個案：室外熱水器裝室內

至於今日（30日）凌晨在台灣因一氧化碳中毒死亡的42歲男子，他與妻子及外母輪流洗澡後，三人先後感到不適，男子更陷入昏迷，送院搶救後因嚴重缺氧不治。當局調查發現，該戶雖將室外熱水爐安裝在陽台，卻在陽台加裝鋁門窗致排氣受阻，即使洗澡時陽台窗戶有開一小縫，仍無法完全排出一氧化碳。

一氧化碳特性及中毒症狀

．無色、無臭、無味的氣體

．因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品

．低濃度一氧化碳可能令人頭暈、頭痛、疲倦和惡心

．高濃度一氧化碳或令人視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡

安裝熱水爐貼士

．購買及使用已獲得機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐

．安裝、更換或維修氣體熱水爐，須由註冊氣體裝置技工進行

．每18個月安排氣體熱水爐安全檢查

資料來源：衛生防護中心、機電署、聯合新聞網