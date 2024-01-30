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耳鳴｜研究：聊天機械人助紓耳鳴　醫生：可輔助惟不能取代專家治療 (08:45)

你受過耳鳴困擾嗎？《衛報》早前引述聽力學及耳科醫學期刊Frontiers in Audiology and Otology，指出外國有研究人員研發一個聊天機械人的應用程式，與受耳鳴困擾的病人進行認知行為治療（Cognitive behavioural therapy，CBT），能有助減少耳鳴影響。有本港家庭醫生稱，醫學上AI聊天機械人不能完全代替心理學家進行治療。

問：耳鳴是病嗎？

醫生：耳鳴屬病徵非疾病

本港家庭醫生劉浩濂接受明報電子平台組訪問時表示，耳鳴是一種病徵，並非疾病，一般是針對引致疾病的原因作治療。他舉例說，假如一名音樂家因聽力退化引致長期耳鳴，加上其職業需要有細緻的聽力，耳鳴或會導致他有特別嚴重影響，包括抑鬱等心理及精神問題，因而需要見心理學家進行認知行為治療，透過心理治療改變病人的認知，從而改變其行為，以紓緩耳鳴對他的影響。

劉浩濂稱，認知行為治療需要見心理學家，顧及費用及方便程度等，未必受大眾廣泛使用；若以AI聊天機械人作為輔助工具，或會令認知行為治療更廣泛，但他強調，在醫學上AI聊天機械人不能完全代替心理學家。他又指出，該外國研究所涉人數不多、測試時間較短，屬於很初步的研究，尚待較大型研究方能確認實際效用。

28名耳鳴者參與研究

一半與機械人對話　一半機械人＋視像見專家

新西蘭、澳洲、比利時及法國的大學研究團隊合作，創立名為「MindEar」應用程式，透過聊天機器人與聲音療法等提供認知行為治療。研究找來有耳鳴的28名成年人參與，其中14人每天使用MindEar與「虛擬教練」對話10分鐘，持續8周；其餘14人除以相同指示使用MindEar，亦額外與臨牀心理學家進行4次、每次半小時的視像通話。結果顯示，6名僅使用MindEar，以及9名同時使用MindEar及視像通話的參與者指出，耳鳴引起的痛苦顯著減少。

該團隊即將與倫敦大學學院醫院合作，啟動以MindEar作更大規模臨牀試驗。研究人員強調，MindEar不能完全代替耳鳴傳統療法，但有相輔相承的作用。

文：謝美琳

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