新春遊台灣賞燈：台北燈節、台南燈會睇龍形主燈　屏東燈節水舞燈光表演 (09:16)

●屏東燈節

屏東燈節三大燈區展示逾30組燈飾，其中「龍躍屏東」主燈高15米、長192米的龍，活靈活現；萬年溪燈區更有「龍騰虎耀、祥龍獻瑞」水舞燈光表演，結合音樂營造龍躍出水面的震撼感。

日期 ：即日起至2月25日

亮燈時間：每日下午5時至晚上10時

地點：萬年溪、縣民公園、勝利星村

●2024台北燈節「龍躍光城」

台北燈節以祥龍飛躍台北城為主題，場內設有三大展區，主燈「城現光龍」更以祥龍搭配橙紅色的雲霧。

日期：2月2日至3月3日

亮燈時間：下午5時至晚上10時

地點：台北西門、中華門路一段、北門

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●2024台灣燈會「龍耀台南」

2024台灣燈會邁向第35屆，今年重回台南舉行，適逢龍年以「龍耀臺南」為主軸，規劃兩大燈區「安平燈區」、「高鐵燈區」，其中「安平燈區」將率先於2月3日亮燈，展出30件光影作品，假日將上演結合無人機、煙火及燈光騷元素的表演；「高鐵燈區」則展出高達22米的主燈「龍來台灣」，以及近300件各式光影藝術作品。

‧安平燈區

展期：2月3日至3月10日（2月9日年三十休展）

亮燈時間：下午5時至晚上10時

地點：安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸（安億橋至望月橋）

‧高鐵燈區

展期：2月24日（元宵節）至3月10日

亮燈時間：下午5時至晚上10時

地點：大台南會展中心及其周邊場地及沙崙綠能科技示範場域

活動網站 詳情請瀏覽

●月津港燈節@台南鹽水

月津港燈節於月津港親水公園開幕，分為多個燈區，園內水塘映照光影作品之美。

日期：即日至3月3日

亮燈時間：下午5時30分至晚上11時（藝術燈區、徵件燈區、新創燈區、大眾廟暨鹽水車站光環境）、晚上6時至10時（巷弄燈區）

地點：台南鹽水月津港及鹽水歷史街區