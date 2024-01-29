新春遊台灣賞燈：台北燈節、台南燈會睇龍形主燈　屏東燈節水舞燈光表演 (09:16)

春節前後不少人會出外旅遊，台灣於1月、2月間會舉行各式燈節燈會，活動橫跨農曆新年及元宵節，龍年更有不少以龍為造型的燈飾。本文整理4個台灣燈節的資訊，到台北、台南、屏東旅行可順道賞燈會，感受新春節日氣氛。
●屏東燈節
屏東燈節三大燈區展示逾30組燈飾，其中「龍躍屏東」主燈高15米、長192米的龍，活靈活現；萬年溪燈區更有「龍騰虎耀、祥龍獻瑞」水舞燈光表演，結合音樂營造龍躍出水面的震撼感。
日期：即日起至2月25日
亮燈時間：每日下午5時至晚上10時
地點：萬年溪、縣民公園、勝利星村
●2024台北燈節「龍躍光城」
台北燈節以祥龍飛躍台北城為主題，場內設有三大展區，主燈「城現光龍」更以祥龍搭配橙紅色的雲霧。
日期：2月2日至3月3日
亮燈時間：下午5時至晚上10時
地點：台北西門、中華門路一段、北門
●2024台灣燈會「龍耀台南」
2024台灣燈會邁向第35屆，今年重回台南舉行，適逢龍年以「龍耀臺南」為主軸，規劃兩大燈區「安平燈區」、「高鐵燈區」，其中「安平燈區」將率先於2月3日亮燈，展出30件光影作品，假日將上演結合無人機、煙火及燈光騷元素的表演；「高鐵燈區」則展出高達22米的主燈「龍來台灣」，以及近300件各式光影藝術作品。
‧安平燈區
展期：2月3日至3月10日（2月9日年三十休展）
亮燈時間：下午5時至晚上10時
地點：安平遊憩碼頭、林默娘公園、原1661園區、安平運河沿岸（安億橋至望月橋）
‧高鐵燈區
展期：2月24日（元宵節）至3月10日
亮燈時間：下午5時至晚上10時
地點：大台南會展中心及其周邊場地及沙崙綠能科技示範場域
●月津港燈節@台南鹽水
月津港燈節於月津港親水公園開幕，分為多個燈區，園內水塘映照光影作品之美。
日期：即日至3月3日
亮燈時間：下午5時30分至晚上11時（藝術燈區、徵件燈區、新創燈區、大眾廟暨鹽水車站光環境）、晚上6時至10時（巷弄燈區）
地點：台南鹽水月津港及鹽水歷史街區
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