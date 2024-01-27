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好去處：綻放大館2024　巨龍光雕投影《龍之歌》免費睇 (18:00)

中環大館光雕投影節目《綻放大館》再度回歸，即日起至2月14日（大年初一及年初二除外）每晚上演，訪客可免費入場觀賞。踏入龍年之際，《綻放大館2024》以《龍之歌》作主軸，巨龍投影在檢閱廣場「穿插」，猶如活生生的彩色巨龍，為農曆新年添上節日氣氛。另外，監獄操場亦化身大型夜間創意光雕實驗場，展現由年輕人參與創作的藝術光雕作品《綻放大館—光雕繪本》。

●《龍之歌》
日期：即日起至2月14日（2月10日及11日，大年初一及年初二除外）
時間：晚上6時30分至9時（每半小時一場：晚上6時30分、7時、7時30分、8時、8時30分及9時）
地點：大館檢閲廣場
內容：《龍之歌》從傳說中的龍出發，運用具神話色彩的插畫及三維動態影像，結合傳統廣東說唱與現代音樂，引領觀眾在山水、古書、圖騰與城市之間，尋找龍的身影。《砵甸乍坡道》分為霓虹、流水及龍之旅三部分。
●《綻放大館光雕繪本》
日期：即日起至2月14日（2月10日及11日，大年初一及年初二除外）
時間：晚上6時45分至9時15分
地點：大館監獄操場
內容：展出「大館師友計劃」《綻放大館—光雕繪本》5組學生藝術家的作品：《阿龍之旅》、《美麗光明物》、《越》、《越獄一念》及《混轉乾坤》

大館開放時間：每天上午8時至晚上11時[詳情請參閱大館網站]

註：節目如有改動，以大館網站最後公布為準

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