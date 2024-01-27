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Taylor Swift虛假不雅照網上瘋傳　白宮關注Deepfake亂象促立法 (18:40)

近日社交平台上「深偽」（Deepfake）亂象激增，美國天后Taylor Swift成為最新受害者，多張以深偽技術偽造的不雅照片在社交平台X瘋傳。X表示對不雅內容零容忍，將平台上相關帖文刪去，但其中一張虛假不雅照上載僅17小時，周四（25日）被刪前已累積逾4700萬次瀏覽。Deepfake亂象引起白宮關注，白宮發言人皮埃爾周五（26日）形容情況令人非常擔憂，必須正視，呼籲國會盡快立法監管。

Deepfake技術透過人工智能（AI）「換臉」，操縱某人的臉部或身體來製作偽造照片或影片。X平台刪去大量Taylor Swift相關帖文，本港時間周六（27日）下午該平台更一度無法以「Taylor Swift」搜索任何資料。

總統拜登也曾是AI偽造技術受害人。周二（23日）美國新罕布什爾州舉行共和黨和民主黨總統候選人提名初選前，有當地選民接到疑是AI技術偽造的拜登錄音電話，呼籲他們不要投票。

目前美國未有法律禁止共享或創建深偽圖像。共和黨眾議員Tom Kean Jr表示，不論受害者是Taylor Swift或其他年輕女性，都有需要立法保護她們免受AI偽造技術所害。

皮埃爾表示，既然社交平台公司在內容控制方面有自主決定，「我們相信平台在防止虛假信息傳播方面有重要角色」，敦促加強打擊這類虛假不雅照在平台廣傳。（法新社/路透社/彭博社/BBC）

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