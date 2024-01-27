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打邊爐健康6貼士　先菜後肉、海鮮豆腐低脂 (10:30)

打邊爐深受港人喜愛，品嘗各式火鍋配料和飲品時，容易攝取過量卡路里及脂肪。本文整理打邊爐健康貼士。

1.先菜後肉免吸油

打邊爐不應只吃肉，也要食蔬菜，惟蔬菜易吸油，建議可用鴛鴦鍋並選清淡湯底的一邊烚菜，也可在打邊爐初段吃菜，之後才吃肉，避免後期湯底含大量油脂時煮菜。日式鰹魚湯、昆布湯、番茄魚湯及芫茜豆腐湯等均是少油鹽糖之選。

2.丸類高脂　鮮肉代替

丸類，尤其貢丸含高脂肪，而芝心丸、爆漿丸也是要加入油脂才做到「流心」，建議可用鮮牛肉、蝦滑、新鮮水餃和鮮肉等代替。【營養測試：牛肉丸最高蛋白質 魚蛋最高鈉 貢丸最多脂肪】【消委會：六成半牛丸含豬、雞基因 龍蝦丸無龍蝦 七成半肉丸高鈉

3.海鮮豆腐低脂

火鍋食材可選擇低脂肪的蛋白質，如海鮮、豆腐、鮮牛肉、去皮雞肉等，避免吃太多經油炸的魚皮、響鈴或加工肉類等。

4.宜配搭天然香料

避免選擇沙茶醬、XO醬或混醬等高油醬料；宜盡量選擇醋如柚子醋，味道好且較健康，亦可蘸豉油再加葱、蒜、新鮮辣椒等。

5.烏冬、米線代替即食麵

打邊爐亦應進食五穀類，但要避免食即食麵，因即食麵高鈉高脂，可考慮烏冬、米線。

6.無糖飲品代替竹蔗茅根、酸梅湯

打邊爐飲酸梅湯、竹蔗茅根「清熱」？這類飲品均添加糖，建議選擇無糖烏龍茶、綠茶更健康。

資料來源：明報、政府「有營食肆」網站

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