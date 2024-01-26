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新春好去處2024︱龍年各區商場年宵市集一覽 (09:07)

農曆新年將至，龍年行大運除了行傳統年宵花市外，香港多區設有別具特色年宵市集。本文整合10處年宵市集好去處。

1.荃灣南豐紗廠「龍重登場」年宵新春市集

Marketoo同本地插畫家Zaak6Naam4聯乘主題，在南豐紗廠舉辦「龍重登場」大型年宵新春巿集。市集雲集多位YouTube KOL包括試當真、JFFT及本地插畫家大大與小妹等，並設有多個特色活動。
日期：1月26日至28日、2月3日至12日
時間：下午1時至晚上8時（2月9日年三十：下午3時至午夜12時）
地點：荃灣南豐紗廠3樓室外市集區及M樓室內The Annex
註：歡迎寵物進入市集

2.尖沙嘴iSQUARE「Marketoo市集 x 香城-新·香城年宵之行運一條龍」

日期：2月2日至13日
時間：下午2時至晚上9時（2月2日至8日）、下午3時至午夜12時（2月9日年三十）、下午1時至晚上8時（2月10日至13日）
地點：尖沙嘴iSQUARE國際廣場

3.啟德AIRSIDE「龍氣沖天」新春年宵市集

日期：2月3日至13日
時間：下午1時至晚上8時（2月3日至8日及2月10日至13日）、下午3時至晚上10時（2月9日）
地點：啟德AIRSIDE地下露天廣場、地下G008舖及1樓
註：歡迎寵物進入市集

4.元朗YOHO MALL「暴龍龍躍開運年宵」

元朗YOHO MALL I及II由即日至2月13日（年初四）舉行室內「暴龍龍躍開運年宵」，逾40間Instagram人氣熱搜店陸續登場，其中多個品牌更推出多款大佬好嘢聯乘產品及「龍」為主題的限定禮盒。
日期：即日至2月13日
YOHO MALL I：即日至2月13日
YOHO MALL II：即日至2月9日
時間：早上11時至晚上9時
地點：YOHO MALL I及 II中庭

5.屯門市廣場xAEON「龍年開運市集」

屯門市廣場聯乘AEON，1月25日至2月17日在中央廣場舉辦「龍年開運市集」，搜羅超過40個本地及國際知名品牌賀年禮品，除了糖果禮盒、參茸海味禮盒、賀年糕點、茶葉禮盒、紅白美酒、急凍海鮮及肉類外，亦有手工甜品、近年大熱即食餸包、各式各樣的新春年花、本地年輕人手作飾品等。
日期：1月25日至2月17日
時間：上午11時至晚上9時
地點：屯門市廣場1樓中央廣場

6.將軍澳MCP DISCOVERY「新春迎福市集」

MCP DISCOVERY（新都城中心3期）首次聯乘麥田捕手文創空間，於即日至2月9日特設「新春迎福市集」，邀得多間本地人氣設計及文創小店進駐，搜羅各式各樣的新年主題特色手作及送禮佳品。
日期：即日起至2月9日
時間：中午12時至晚上9時
地點：MCP DISCOVERY L1天幕廣場

7.葵涌life@KCC「新春行大運市集」

日期：1月29日至2月2日、2月19日至23日
時間：中午12時至晚上7時
地點：葵涌life@KCC 3樓

8.Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」新春市集

日期：即日至2月9日
時間：上午11時至晚上9時
地點：新蒲崗Mikiki地下中庭

9.D2 Place、饒宗頤文化館「生意興龍-LIFE MART大型年宵及新年市集2024」

日期：2月3日至2月9日（年宵市集）、2月10日至14日（新年市集，只限D2 Place）
時間：下午1時至晚上9時（2月9日至午夜12時）
地點：D2 Place ONE 2/F The Space、D2 Place TWO G/F The Garage、九龍美孚青山道800號饒宗頤文化館
註：2月3日至9日年宵期間將安排交通免費往來D2 Place至饒宗頤文化館

10.葵芳新都會廣場「龍年文創市集」

葵芳新都會廣場聯乘本地文創品牌於L3中庭、L3及L4露天廣場舉辦「龍年文創市集」，匯聚超過80個本地手作品牌輪流進駐，雲集手作人精心設計的龍年新潮精品、賀年食品、應節飾物、以至寵物用品等，同場設有多場Busking音樂表演。

戶外廣場市集
日期：1月27至28日、2月3至4日、7日至9日
時間：中午12時至晚上9時
地點：葵芳新都會廣場L3及L4露天廣場

新春好去處：shorturl.at/lnJS4

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