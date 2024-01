新春好去處2024︱龍年各區商場年宵市集一覽 (09:07)

1.荃灣南豐紗廠「龍重登場」年宵新春市集

Marketoo同本地插畫家Zaak6Naam4聯乘主題,在南豐紗廠舉辦「龍重登場」大型年宵新春巿集。市集雲集多位YouTube KOL包括試當真、JFFT及本地插畫家大大與小妹等,並設有多個特色活動。

日期:1月26日至28日、2月3日至12日

時間:下午1時至晚上8時(2月9日年三十:下午3時至午夜12時)

地點:荃灣南豐紗廠3樓室外市集區及M樓室內The Annex

註:歡迎寵物進入市集

2.尖沙嘴iSQUARE「Marketoo市集 x 香城-新·香城年宵之行運一條龍」

日期:2月2日至13日

時間:下午2時至晚上9時(2月2日至8日)、下午3時至午夜12時(2月9日年三十)、下午1時至晚上8時(2月10日至13日)

地點:尖沙嘴iSQUARE國際廣場

3.啟德AIRSIDE「龍氣沖天」新春年宵市集

日期:2月3日至13日

時間:下午1時至晚上8時(2月3日至8日及2月10日至13日)、下午3時至晚上10時(2月9日)

地點:啟德AIRSIDE地下露天廣場、地下G008舖及1樓

註:歡迎寵物進入市集

4.元朗YOHO MALL「暴龍龍躍開運年宵」

元朗YOHO MALL I及II由即日至2月13日(年初四)舉行室內「暴龍龍躍開運年宵」,逾40間Instagram人氣熱搜店陸續登場,其中多個品牌更推出多款大佬好嘢聯乘產品及「龍」為主題的限定禮盒。

日期:即日至2月13日

YOHO MALL I:即日至2月13日

YOHO MALL II:即日至2月9日

時間:早上11時至晚上9時

地點:YOHO MALL I及 II中庭

5.屯門市廣場xAEON「龍年開運市集」

屯門市廣場聯乘AEON,1月25日至2月17日在中央廣場舉辦「龍年開運市集」,搜羅超過40個本地及國際知名品牌賀年禮品,除了糖果禮盒、參茸海味禮盒、賀年糕點、茶葉禮盒、紅白美酒、急凍海鮮及肉類外,亦有手工甜品、近年大熱即食餸包、各式各樣的新春年花、本地年輕人手作飾品等。

日期:1月25日至2月17日

時間:上午11時至晚上9時

地點:屯門市廣場1樓中央廣場

6.將軍澳MCP DISCOVERY「新春迎福市集」

MCP DISCOVERY(新都城中心3期)首次聯乘麥田捕手文創空間,於即日至2月9日特設「新春迎福市集」,邀得多間本地人氣設計及文創小店進駐,搜羅各式各樣的新年主題特色手作及送禮佳品。

日期:即日起至2月9日

時間:中午12時至晚上9時

地點:MCP DISCOVERY L1天幕廣場

7.葵涌life@KCC「新春行大運市集」

日期:1月29日至2月2日、2月19日至23日

時間:中午12時至晚上7時

地點:葵涌life@KCC 3樓

8.Mikiki「癲噹賀龍年春日祭」新春市集

日期:即日至2月9日

時間:上午11時至晚上9時

地點:新蒲崗Mikiki地下中庭

9.D2 Place、饒宗頤文化館「生意興龍-LIFE MART大型年宵及新年市集2024」

日期:2月3日至2月9日(年宵市集)、2月10日至14日(新年市集,只限D2 Place)

時間:下午1時至晚上9時(2月9日至午夜12時)

地點:D2 Place ONE 2/F The Space、D2 Place TWO G/F The Garage、九龍美孚青山道800號饒宗頤文化館

註:2月3日至9日年宵期間將安排交通免費往來D2 Place至饒宗頤文化館

10.葵芳新都會廣場「龍年文創市集」

葵芳新都會廣場聯乘本地文創品牌於L3中庭、L3及L4露天廣場舉辦「龍年文創市集」,匯聚超過80個本地手作品牌輪流進駐,雲集手作人精心設計的龍年新潮精品、賀年食品、應節飾物、以至寵物用品等,同場設有多場Busking音樂表演。

戶外廣場市集

日期:1月27至28日、2月3至4日、7日至9日

時間:中午12時至晚上9時

地點:葵芳新都會廣場L3及L4露天廣場

