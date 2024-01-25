18區「日夜都繽紛」活動一文睇　林村夜市拋發光許願寶牒　觀塘新春夜巿今揭幕 (13:51)

民政事務總署連同18區民政事務處及區議會，以「日夜都繽紛」為主題，即日起全港各區舉辦連串富地區特色及傳統文化的活動。本文整理部分新春期間活動詳情。
1.林村許願夜市
地點：大埔林村許願廣場
日期：2月7日至2月13日
時間：下午5:30pm-9:30pm
詳情：活動期間設有正宗夜光林村許願樹，配合首創發光「心想事成許願寶牒」，供市民拋擲許願；並加設夜間舞台表演及活動，包括夜光舞獅、音樂會及遊戲攤位等；更有大埔特色食品包括許願包、客家茶粿，以及林村附近農場聯乘的期間限定特色食品。
2.龍騰觀塘新春夜巿
地點：觀塘市中心自由空間（裕民坊）
日期：即日至2月16日
時間：星期一至四4:00pm-10:00pm；星期五、六、日及公眾假期12:00pm-10:00pm
詳情：農曆新年期間舉辦夜間市集，設多元化的市集攤位、綜合表演和遊戲。
3.尖咀夜繽紛
地點：尖沙嘴栢麗購物大道及美麗華廣場一帶
日期：2月3日
詳情：設大型發光藝術裝置。情人節期間設主題打卡裝置等。活動方面會有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦派發消費券、賀年小食等禮品。
4.聯和燈墟
地點：聯和墟、聯和市場、聯和墟遊樂場
日期：2月1日至2月14日
詳情：農曆新年期間在聯和市場附近佈置新春燈飾。
5.黃大仙元宵彩燈會
地點：黃大仙廟宇廣場
日期：2月23日至2月25日
詳情：以中國傳統元宵和春節為主軸，場內設特色小食、攤位、元宵燈飾、兒童遊樂區、手作工作坊以及綜合文藝匯演等。