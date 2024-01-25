18區「日夜都繽紛」活動一文睇　林村夜市拋發光許願寶牒　觀塘新春夜巿今揭幕 (13:51)

1.林村許願夜市

地點：大埔林村許願廣場

日期：2月7日至2月13日

時間：下午5:30pm-9:30pm

詳情：活動期間設有正宗夜光林村許願樹，配合首創發光「心想事成許願寶牒」，供市民拋擲許願；並加設夜間舞台表演及活動，包括夜光舞獅、音樂會及遊戲攤位等；更有大埔特色食品包括許願包、客家茶粿，以及林村附近農場聯乘的期間限定特色食品。

2.龍騰觀塘新春夜巿

地點：觀塘市中心自由空間（裕民坊）

日期：即日至2月16日

時間：星期一至四4:00pm-10:00pm；星期五、六、日及公眾假期12:00pm-10:00pm

詳情：農曆新年期間舉辦夜間市集，設多元化的市集攤位、綜合表演和遊戲。

3.尖咀夜繽紛

地點：尖沙嘴栢麗購物大道及美麗華廣場一帶

日期：2月3日

詳情：設大型發光藝術裝置。情人節期間設主題打卡裝置等。活動方面會有夜光龍及街頭音樂表演，附近商戶亦派發消費券、賀年小食等禮品。

4.聯和燈墟

地點：聯和墟、聯和市場、聯和墟遊樂場

日期：2月1日至2月14日

詳情：農曆新年期間在聯和市場附近佈置新春燈飾。

5.黃大仙元宵彩燈會

地點：黃大仙廟宇廣場

日期：2月23日至2月25日

詳情：以中國傳統元宵和春節為主軸，場內設特色小食、攤位、元宵燈飾、兒童遊樂區、手作工作坊以及綜合文藝匯演等。

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