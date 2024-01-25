北上行花市迎新春　深圳、珠海花市一文睇【附地點及交通資訊】 (08:56)

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深圳

1. 羅湖區愛國路花市

羅湖愛國路花市被喻為「深圳人年味」花市，是深圳最經典的花市，今年有逾300攤檔，分成花卉、餐飲、文創、春聯、年貨5大特色區域，還有鮑師傅、精釀啤酒等品牌駐場。

日期：2月3日至2月9日

地點：深圳羅湖愛國路（華麗路至怡景路）

交通：深圳地鐵3號線翠竹站步行約10分鐘

愛國路花市詳情（「羅湖發布」微信公眾號）

2. 福田區迎春花市

福田區花市包括一個設於One Avenue卓悅中心天元大街的主會場，另有兩個分會場設於香蜜湖四季花谷及深業上城。展出面積達2.4萬平方米，另有傳統舞蹈、音樂巡遊等表演。

日期：2月3日至2月9日

地點：（主會場）One Avenue卓悅中心天元大街；（分會場）香蜜湖香蜜公園四季花谷、深業上城3樓小鎮

交通：

（One Avenue卓悅中心）深圳地鐵10號線崗夏站

（香蜜公園四季花谷）地鐵7號線農林站C出口步行約11分鐘

（深業上城）地鐵10號線冬瓜嶺站

花市資訊（福田區委宣傳部「幸福福田」微信公眾號）

3. 龍華區壹方天地花市

有約186個攤檔，面積逾2000平方米。本港有直通巴可直達壹方天地【中旅巴士資訊連結】，而壹方天地有大型超市山姆會員店分店，逛花市之餘又可逛超市辦年貨。

日期：1月26日至2月9日

地點：深圳龍華區壹方天地D區外廣場

交通：深圳地鐵4號線龍華站步行約15分鐘，或從香港乘搭直通巴

花市資訊（「壹方天地UNIWORLD」微信公眾號）

4. 龍華區迎春花市·民治

有約100個攤檔，分為花卉區、年貨區和愛心花市3個區域。

日期：1月29日至2月9日

地點：深圳龍華區龍勝路（龍華大道至人民路段）

交通：地鐵6號線上芬站步行約20分鐘

龍華區民治花市詳情（「民治有道」微信公眾號）

5. 寶安區「廊橋花市」

有約160個攤檔，其中金科路地面為花市區，濱海廊橋上設展示區，下沉廣場設特色市集。

日期：2月3日至2月9日

地點：寶安區濱海廊橋（鄰近歡樂港灣）

交通：地鐵5號線寶華站步行約13分鐘

「寶安文體通」微信公眾號

珠海

1. 珠海市體育中心迎春花市

佔地2萬平方米，有超過220個攤檔，分為普通花卉年桔區、高級花卉區、揮春區及年貨區4大展區。

日期：1月31日至2月9日

地點：珠海市體育中心東門

交通：由港珠澳大橋香港口岸駕車約1個多小時可達

2. 珠海市迎春花市

有過百個攤檔，售賣年桔、揮春、花卉等，更有民俗表演。

日期：1月31日至2月9日

地點：珠海市香洲區海天公園及香山湖公園

交通：由港珠澳大橋香港口岸駕車約1個多小時可達。

「珠海發布」微信公眾號

深圳其他區亦各有花市，相關資訊可參考以下連結：

深圳各區花市資訊（「深圳發布」微信公眾號）