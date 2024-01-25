北上行花市迎新春　深圳、珠海花市一文睇【附地點及交通資訊】 (08:56)

行花市是農曆新年重要節目，港人北上消費之餘，也可趁農曆新年將至，逛逛深圳及珠海的花市，感受新春節慶氣氛。本文整理深圳、珠海部分花市資料。
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深圳
1. 羅湖區愛國路花市
羅湖愛國路花市被喻為「深圳人年味」花市，是深圳最經典的花市，今年有逾300攤檔，分成花卉、餐飲、文創、春聯、年貨5大特色區域，還有鮑師傅、精釀啤酒等品牌駐場。
日期：2月3日至2月9日
地點：深圳羅湖愛國路（華麗路至怡景路）
交通：深圳地鐵3號線翠竹站步行約10分鐘
2. 福田區迎春花市
福田區花市包括一個設於One Avenue卓悅中心天元大街的主會場，另有兩個分會場設於香蜜湖四季花谷及深業上城。展出面積達2.4萬平方米，另有傳統舞蹈、音樂巡遊等表演。
日期：2月3日至2月9日
地點：（主會場）One Avenue卓悅中心天元大街；（分會場）香蜜湖香蜜公園四季花谷、深業上城3樓小鎮
交通：
（One Avenue卓悅中心）深圳地鐵10號線崗夏站
（香蜜公園四季花谷）地鐵7號線農林站C出口步行約11分鐘
（深業上城）地鐵10號線冬瓜嶺站
3. 龍華區壹方天地花市
有約186個攤檔，面積逾2000平方米。本港有直通巴可直達壹方天地【中旅巴士資訊連結】，而壹方天地有大型超市山姆會員店分店，逛花市之餘又可逛超市辦年貨。
日期：1月26日至2月9日
地點：深圳龍華區壹方天地D區外廣場
交通：深圳地鐵4號線龍華站步行約15分鐘，或從香港乘搭直通巴
4. 龍華區迎春花市·民治
有約100個攤檔，分為花卉區、年貨區和愛心花市3個區域。
日期：1月29日至2月9日
地點：深圳龍華區龍勝路（龍華大道至人民路段）
交通：地鐵6號線上芬站步行約20分鐘
5. 寶安區「廊橋花市」
有約160個攤檔，其中金科路地面為花市區，濱海廊橋上設展示區，下沉廣場設特色市集。
日期：2月3日至2月9日
地點：寶安區濱海廊橋（鄰近歡樂港灣）
交通：地鐵5號線寶華站步行約13分鐘
珠海
1. 珠海市體育中心迎春花市
佔地2萬平方米，有超過220個攤檔，分為普通花卉年桔區、高級花卉區、揮春區及年貨區4大展區。
日期：1月31日至2月9日
地點：珠海市體育中心東門
交通：由港珠澳大橋香港口岸駕車約1個多小時可達
2. 珠海市迎春花市
有過百個攤檔，售賣年桔、揮春、花卉等，更有民俗表演。
日期：1月31日至2月9日
地點：珠海市香洲區海天公園及香山湖公園
交通：由港珠澳大橋香港口岸駕車約1個多小時可達。
深圳其他區亦各有花市，相關資訊可參考以下連結：