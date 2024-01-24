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天氣｜天文台：周四最低8°C　高地或新界北部可能現地面霜 (20:54)

【20:45】天文台表示，今晚（24日）及明早（25日）寒冷，市區最低氣溫約8°C，新界再低幾度。大致多雲及乾燥。日間短暫時間有陽光，吹和緩東北風。

【16:35】天文台在下午4時半發出霜凍警告，並提醒明早（25日）在高地或新界北部可能出現地面霜。

【15:01】天文台表示，未來一兩日早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周四（25日）最低9°C。周末期間早晚清涼。下周初風勢較大。本港今日（24日）下午及今晚天氣寒冷，大致多雲及乾燥。下午部分時間天色明朗。吹和緩偏北風。

【08:39】上午8時20分，天文台錄得7°C，相對濕度66%。寒冷天氣警告生效。據天文台分區天氣資料，早上8時20分，大帽山零下0.1°C、昂坪和大老山0.1°C，市區例如九龍城5.3°C、觀塘6.3°C，新界大埔4°C、沙田4.9°C。

冬季季候風正為廣東帶來嚴寒的天氣。本港今早（24日）市區氣溫下降至6°C左右，新界再低兩三度。同時，一道廣闊雲帶亦覆蓋該區。

本港今日早上嚴寒，高地有可能結冰。大致多雲。日間乾燥，最高氣溫約11°C。吹和緩至清勁偏北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望明日（25日）及周五（26日）早上仍然寒冷，日間天色較為明朗，周末期間早晚清涼。（天文台）

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