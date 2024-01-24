北上深圳山姆、Costco超市辦年貨　來回直通巴資訊一文睇 (14:44)

農曆新年臨近，港人北上深圳辦年貨成為今年新熱潮，深圳大型超市山姆及Costco開市客成為掃貨熱點。由香港乘坐直通巴是北上辦年貨的理想交通之選，本文整理直達山姆超市及Costco的深港直通巴資訊。
Costco開市客
1/深港榮利香港─深圳Costco跨境專線
經深圳灣口岸前往Costco，直達Costco門口，掃完貨可在同一地點上車回港。
香港上落車地點：太子、大圍、觀塘、荃灣、屯門、灣仔、尖沙嘴、旺角等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：深圳Costco門口
單程票價：65元人民幣（新開通優惠）
2/環島中港通深圳新購物專線
經深圳灣口岸前往深圳龍華天虹購物中心，步行約15分鐘可到達附近的Costco。
香港上落車地點：旺角、太子、尖沙嘴、觀塘、荃灣、將軍澳、灣仔等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：龍華天虹購物中心
票價：現時至2月10日有「買去程，送回程」優惠，雙程票價80港元，購票時須同時選定去程及回程班次。
深圳4間山姆超市
1/龍華區壹方天地山姆店：中旅巴士專線
香港上落車地點：太子、旺角、尖沙嘴、大圍、荃灣、屯門等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：龍華區壹方天地、壹方天地山姆店
票價：單程70至80港元
2/前海山姆店：環島中港通專線
這條環島中港通跨境專線除了可前往前海山姆店，也會停寶安歡樂港灣。
香港上落車地點：旺角、太子、尖沙嘴、觀塘、荃灣、將軍澳、灣仔等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：前海山姆、歡樂港灣
票價：單程60至80元人民幣，雙程120至130元人民幣
3/福田山姆店：永東巴士專線
經深圳灣口岸前往福田印力中心，福田山姆店正位於該商場。
香港上車地點：旺角、尖沙嘴、鑽石山、沙田、荃灣等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：福田印力中心
票價：（香港市區來往印力中心）單程65港元，來回票100港元
4/龍崗區星河COCO Park山姆店：永東巴士專線
經香園圍（蓮塘）口岸前往深圳龍崗星河COCO Park。在蓮塘口岸過關後，由該處前往龍崗星河COCO Park的車程約30多分鐘。星河COCO Park的山姆店人流較少，亦可順道逛逛該商場。
香港上車地點：旺角、尖沙嘴、鑽石山、沙田等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）
深圳上落車地點：深圳龍崗星河COCO Park（山姆出口旁）或龍崗華迅航空
票價：（香港市區往深圳龍崗）成人單程70港元，來回110港元
（深圳龍崗往香港市區）成人單程65港元
註：巴士上落客地點及班次或不時有變改，資料以直通巴公司官方為準。