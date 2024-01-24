北上深圳山姆、Costco超市辦年貨　來回直通巴資訊一文睇 (14:44)

Costco開市客

1/深港榮利香港─深圳Costco跨境專線

經深圳灣口岸前往Costco，直達Costco門口，掃完貨可在同一地點上車回港。

香港上落車地點：太子、大圍、觀塘、荃灣、屯門、灣仔、尖沙嘴、旺角等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：深圳Costco門口

單程票價：65元人民幣（新開通優惠）

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2/環島中港通深圳新購物專線

經深圳灣口岸前往深圳龍華天虹購物中心，步行約15分鐘可到達附近的Costco。

香港上落車地點：旺角、太子、尖沙嘴、觀塘、荃灣、將軍澳、灣仔等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：龍華天虹購物中心

票價：現時至2月10日有「買去程，送回程」優惠，雙程票價80港元，購票時須同時選定去程及回程班次。

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環島中港通「買去程，送回程」優惠

深圳4間山姆超市

1/龍華區壹方天地山姆店：中旅巴士專線

香港上落車地點：太子、旺角、尖沙嘴、大圍、荃灣、屯門等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：龍華區壹方天地、壹方天地山姆店

票價：單程70至80港元

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2/前海山姆店：環島中港通專線

這條環島中港通跨境專線除了可前往前海山姆店，也會停寶安歡樂港灣。

香港上落車地點：旺角、太子、尖沙嘴、觀塘、荃灣、將軍澳、灣仔等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：前海山姆、歡樂港灣

票價：單程60至80元人民幣，雙程120至130元人民幣

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3/福田山姆店：永東巴士專線

經深圳灣口岸前往福田印力中心，福田山姆店正位於該商場。

香港上車地點：旺角、尖沙嘴、鑽石山、沙田、荃灣等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：福田印力中心

票價：（香港市區來往印力中心）單程65港元，來回票100港元

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4/龍崗區星河COCO Park山姆店：永東巴士專線

經香園圍（蓮塘）口岸前往深圳龍崗星河COCO Park。在蓮塘口岸過關後，由該處前往龍崗星河COCO Park的車程約30多分鐘。星河COCO Park的山姆店人流較少，亦可順道逛逛該商場。

香港上車地點：旺角、尖沙嘴、鑽石山、沙田等（個別班次上落地點有所不同，詳情請參考班次表）

深圳上落車地點：深圳龍崗星河COCO Park（山姆出口旁）或龍崗華迅航空

票價：（香港市區往深圳龍崗）成人單程70港元，來回110港元

（深圳龍崗往香港市區）成人單程65港元

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註：巴士上落客地點及班次或不時有變改，資料以直通巴公司官方為準。