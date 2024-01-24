換新鈔2024｜滙豐、渣打、中銀換新鈔安排　1月25至27日早上8時營業 (08:54)

● 滙豐

‧ 分行於1月25日至2月9日期間實施特別安排，以便客戶兌換新鈔或迎新鈔。

‧ 取籌安排：1月25日至27日，分行提早於早上8時營業；客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行，兌換新鈔分行會設有特快櫃枱，為持有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。如客戶未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換迎新鈔。

● 中銀

‧ 取籌安排：1月25日至27日期間，中銀分行提早於早上8時營業，設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務。

● 渣打

‧ 取籌安排：全線分行1月25日至27日提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔；分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。

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