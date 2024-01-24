換新鈔2024｜滙豐、渣打、中銀換新鈔安排　1月25至27日早上8時營業 (08:54)

滙豐銀行、渣打銀行、中國銀行將於1月25日在分行提供新鈔及迎新鈔兌換服務，1月25日至27日的營業時間提早至上午8時，方便市民兌換新鈔。滙豐、渣打、中銀換新鈔及迎新鈔服務安排：
● 滙豐
‧ 分行於1月25日至2月9日期間實施特別安排，以便客戶兌換新鈔或迎新鈔。
‧ 取籌安排：1月25日至27日，分行提早於早上8時營業；客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間到該分行，兌換新鈔分行會設有特快櫃枱，為持有效籌號的客戶兌換一套新鈔套裝。如客戶未有領取籌號或網上預約，亦可於分行兌換迎新鈔。
‧ 網上預約：即日起，客戶經流動理財（完整版及簡易版）或滙豐香港網站，可預約於1月25日至2月9日期間到分行兌換新鈔／迎新鈔套裝，每份套裝總值3000港元或6000港元，額滿即止。【預約詳情】
‧ 自動櫃員機「迎新鈔」提款服務：1月25日至31日於指定分行的理財易中心，以及流動銀行的指定櫃員機可提取迎新鈔。【詳情】
● 中銀
‧ 1月25日起，分行將提供新鈔及迎新鈔兌換服務，並設有總值港幣3000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔。【詳情】
‧ 取籌安排：1月25日至27日期間，中銀分行提早於早上8時營業，設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務。
‧ 網上預約：即日起至1月31日，客戶可透過手機銀行或中銀網站預約領取新鈔或迎新鈔，額滿即止。【預約詳情】
● 渣打
‧ 分行於1月25日至2月9日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務。【詳情】
‧ 取籌安排：全線分行1月25日至27日提早於上午8時開始提供兌換新鈔服務，上午8時至9時期間，全部分行櫃位將用作兌換新鈔；分行亦將實施人流管理及派籌，市民毋須在分行外輪候。
‧ 網上預約：客戶即日起至2月8日可網上預約領取新鈔或迎新鈔套裝，每人每日只可預約一個時段。預訂新鈔服務名額有限，額滿即止。【預約詳情】
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