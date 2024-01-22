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天氣｜天文台：周二市區最低降至6°C (21:59)

【21:59】晚上9時45分，天文台表示，市區氣溫由初時約10°C顯著下降至周二最低約6°C。另外，大帽山晚上9時40分溫度低至零下0.2°C。

【19:10】寒冷天氣警告現正生效。天文台表示，本港地區今晚（22日）及周二（23日）天氣預測漸轉嚴寒。密雲，有幾陣雨。市區氣溫由初時約13°C顯著下降至明日最低約7°C，新界再低幾度，高地有可能結冰。據分區天氣預報顯示，大埔、沙田、上水、屯門料最低5°C、打鼓嶺料低見2°C。展望周三（24日）整天及周四（25日）早上仍然寒冷。本周後期早晚天氣仍然相當清涼。

【12:37】天文台表示，正午時分，本港多處地區的氣溫較昨日（21日）低4°C左右。明日（23日）天氣嚴寒，風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至7°C左右，新界再低幾度，高地可能會結冰。（天文台）

【08:31】上午8時20分，天文台錄得16.4°C，相對濕度75%。本港地區今日（22日）天氣預測多雲，有一兩陣雨，稍後天氣轉冷。市區氣溫由初時約15°C顯著下降至今晚約10°C，新界再低幾度。吹和緩至清勁偏北風，離岸及高地吹強風。

展望明日（23日）天氣嚴寒，風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至7°C左右，新界再低兩三度。隨後一兩日天氣持續寒冷，本周後期早上仍然相當清涼。（天文台）

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