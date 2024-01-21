明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

香港過冬斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶 (15:59)

每年冬季大量斑蝶南下香港渡冬，漁農自然護理署「香港郊野公園facebook」近日發帖，介紹4種來港過冬的斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶。漁護署表示，斑蝶體型細小，但飛行能力極好。牠們與一般昆蟲一樣擁有3對足腳，不過前足已完全退化並縮在胸前，因此人們只會看到兩對足腳。本文整合4款越冬斑蝶的特徵和特性。

● 幻紫斑蝶

幻紫斑蝶的斑紋多變，前翅翅背的金屬藍色不明顯。雄性幻紫斑蝶的前翅會有一條性標暗斑。牠們飛行緩慢，喜歡訪花；幼蟲以弓果藤和夾竹桃為寄主植物。幻紫斑蝶展翅約70至85毫米，分布廣泛，會一大群聚集過冬。［詳情

● 藍點紫斑蝶

藍點紫斑蝶前翅翅背有明顯的金屬藍色，後翅腹面則有兩列白點。雄性藍點紫斑蝶的前翅會有一條性標暗斑。牠們飛行緩慢，幼蟲以羊角拗為寄主植物。藍點紫斑蝶展翅約80至95毫米，全年可見，出沒於樹林及開闊原野等。［詳情

● 擬旖斑蝶

擬旖斑蝶翅膀密布淺藍色條紋，前翅基部有呈V形的淺藍色條紋，有別於青斑蝶的一條長紋。擬旖斑蝶展翅約70至85毫米，全年可見，飛行緩慢，並經常滑翔；幼蟲以娃兒藤為寄主植物。［詳情

● 青斑蝶

青斑蝶翅膀密布青白色條紋，其前翅基部只有一條長紋，有別於擬旖斑蝶的V形淺藍色條紋；至於後翅，青斑蝶後翅中央有一大一小V形幼斑紋，雄性青斑蝶後翅會有一個囊狀性標。牠們展翅約80至90毫米，飛行緩慢，幼蟲以南山藤為寄主植物，多出沒於樹林邊緣。［詳情

斑蝶知多啲：虎斑蝶、報喜斑粉蝶、古樓娜灰蝶

上 / 下一篇新聞