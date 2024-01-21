香港過冬斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶 (15:59)

每年冬季大量斑蝶南下香港渡冬，漁農自然護理署「香港郊野公園facebook」近日發帖，介紹4種來港過冬的斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶。漁護署表示，斑蝶體型細小，但飛行能力極好。牠們與一般昆蟲一樣擁有3對足腳，不過前足已完全退化並縮在胸前，因此人們只會看到兩對足腳。本文整合4款越冬斑蝶的特徵和特性。

● 幻紫斑蝶

● 藍點紫斑蝶

● 擬旖斑蝶

● 青斑蝶

斑蝶知多啲：虎斑蝶、報喜斑粉蝶、古樓娜灰蝶