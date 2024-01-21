香港過冬斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶 (15:59)

每年冬季大量斑蝶南下香港渡冬，漁農自然護理署「香港郊野公園facebook」近日發帖，介紹4種來港過冬的斑蝶：幻紫斑蝶、藍點紫斑蝶、擬旖斑蝶、青斑蝶。漁護署表示，斑蝶體型細小，但飛行能力極好。牠們與一般昆蟲一樣擁有3對足腳，不過前足已完全退化並縮在胸前，因此人們只會看到兩對足腳。本文整合4款越冬斑蝶的特徵和特性。
● 幻紫斑蝶
幻紫斑蝶的斑紋多變，前翅翅背的金屬藍色不明顯。雄性幻紫斑蝶的前翅會有一條性標暗斑。牠們飛行緩慢，喜歡訪花；幼蟲以弓果藤和夾竹桃為寄主植物。幻紫斑蝶展翅約70至85毫米，分布廣泛，會一大群聚集過冬。［詳情］
● 藍點紫斑蝶
藍點紫斑蝶前翅翅背有明顯的金屬藍色，後翅腹面則有兩列白點。雄性藍點紫斑蝶的前翅會有一條性標暗斑。牠們飛行緩慢，幼蟲以羊角拗為寄主植物。藍點紫斑蝶展翅約80至95毫米，全年可見，出沒於樹林及開闊原野等。［詳情］
● 擬旖斑蝶
擬旖斑蝶翅膀密布淺藍色條紋，前翅基部有呈V形的淺藍色條紋，有別於青斑蝶的一條長紋。擬旖斑蝶展翅約70至85毫米，全年可見，飛行緩慢，並經常滑翔；幼蟲以娃兒藤為寄主植物。［詳情］
● 青斑蝶
青斑蝶翅膀密布青白色條紋，其前翅基部只有一條長紋，有別於擬旖斑蝶的V形淺藍色條紋；至於後翅，青斑蝶後翅中央有一大一小V形幼斑紋，雄性青斑蝶後翅會有一個囊狀性標。牠們展翅約80至90毫米，飛行緩慢，幼蟲以南山藤為寄主植物，多出沒於樹林邊緣。［詳情］