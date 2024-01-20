美國漢墮冰湖受困　愛犬助警成功救主人【短片】 (19:00)

密歇根州警方當日接報一名65歲男子掉入結冰湖面。警員Kammeron Bennetts的隨身相機畫面可見，受困男子只有頭部和肩膀露出水面，其寵物犬Ruby則在身旁。警員因無法接近男子，初時嘗試將綁有救援繩索的飛盤拋給對方，惟不成功。

警員着該男子指示Ruby跑來他們身邊，然後把飛盤綁在牠身上。Ruby隨後在主人呼喚下跑回其身邊，成功將繩索送到主人手上。在人狗配合下，受困男子被拉回安全地方，撿回一命。（美聯社）