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渣馬特別交通安排　港鐵頭班車提早開　28條特別巴士線一覽 (14:42)

渣打香港馬拉松明日（21日）凌晨開跑，為方便跑手前往尖沙嘴或銅鑼灣參加全程/半程馬拉松比賽及10公里比賽，港鐵8條路線的頭班車將提早開出，另有28條特別巴士路線將於明日凌晨提供服務。

1月21日港鐵頭班車開出時間

●港島線（柴灣往堅尼地城）凌晨3時56分

●港島線（堅尼地城往柴灣）凌晨4時08分

●荃灣線（荃灣往中環）凌晨3時55分

●荃灣線（中環往荃灣）凌晨4時22分

●觀塘線（調景嶺往黃埔）凌晨3時46分

●觀塘線（黃埔往調景嶺）凌晨4時08分

●將軍澳線（康城往北角）凌晨3時57分

●將軍澳線（寶琳往北角）凌晨4時

●南港島線（海怡半島往金鐘）凌晨4時02分

●東涌線（東涌往香港）凌晨3時40分

●東鐵線（上水往金鐘）凌晨3時25分

●屯馬線（屯門往烏溪沙）凌晨3時25分

●屯馬線（烏溪沙往屯門）凌晨3時25分

1月21日特別巴士服務開出時間

●R38（置富花園至銅鑼灣維多利亞公園）凌晨4時40分

●R108（啟業至銅鑼灣維園）凌晨4時15分

●R215（藍田廣田邨至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時50分

●R230（荃威花園至尖沙嘴東麼地道）凌晨4時15分

●R241（青衣長宏至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時50分

●R260（屯門碼頭至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時30分

●R261（三聖至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時30分

●R269（天水圍天慈至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時20分

●R270（上水至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時30分

●R271（大埔富亨至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時45分

●R283（碩門邨至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時55分

●R287（烏溪沙站至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時50分

●R298（康盛花園至尖沙嘴東麼地道）凌晨3時50分

●R307（大埔汀太路至銅鑼灣維園）凌晨3時45分、4時15分

●R603（安泰西至銅鑼灣維園）凌晨3時50分

●R673（上水清河邨至銅鑼灣維園）凌晨3時30分

●R678（上水至銅鑼灣維園）凌晨3時30分、4時10分

●R680（馬鞍山錦英苑至銅鑼灣維園）凌晨3時40分、4時

●R796（日出康城至尖沙嘴東麼地道）凌晨4時

●R930（荃灣愉景新城至銅鑼灣維園）凌晨4時

●R934（灣景花園至銅鑼灣維園）凌晨4時

●R936（石圍角至銅鑼灣維園）凌晨4時

●R948（青衣長宏至銅鑼灣維園）凌晨4時、4時20分

●R960（洪水橋洪元路至銅鑼灣維園）凌晨3時50分

●R961（山景至銅鑼灣維園）凌晨4時

●R962（屯門龍門居至銅鑼灣摩頓台）凌晨3時45分、4時05分

●R968（元朗鳳翔路至銅鑼灣維園）凌晨3時45分

●R969（天水圍市中心至銅鑼灣摩頓台） 凌晨3時40分

運輸署：渣馬特別交通及運輸安排

九巴特別路線詳情

城巴特別路線詳情

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