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大寒．二十四節氣｜中醫提醒保暖防寒　紫蘇生薑茶紓緩感冒初起【附大寒養生貼士】 (10:26)

今日（20日）是二十四節氣的大寒，天文台預測今晚冷鋒至，明日（21日）會顯著降溫。註冊中醫朱穎詩接受明報電子平台組訪問時表示，大寒天氣較冷，天氣反覆亦令人容易生病，提醒大寒應注意保暖及4個養生貼士，並分享紓緩感冒初起的紫蘇葉生薑茶，以及紓緩感冒初癒乾咳的湯水食譜。

大寒養生4貼士

1. 注意保暖，尤其頭、手和腳
2. 進食溫性食物助防寒，如紅棗、薑、羊肉和牛肉
3. 適量做運動促進血液循環
4. 多曬太陽，紓緩冬天日照少而致的低鬱心情

食譜1：紫蘇葉生薑茶

【功效】去風散寒，紓緩風寒感冒初起時的畏冷、頭暈頭痛、鼻塞鼻水
【材料】紫蘇葉10克、生薑3片、水500毫升
【製法】紫蘇葉和生薑加水後，煲15分鐘即成
【飲用注意】喉嚨痛、風熱感冒患者不宜飲用

食譜2：海底椰蘋果雪梨百合湯（2人分量）

【功效】養肺胃陰、生津解渴、潤肺止咳，適合秋冬天氣乾燥時飲用、紓緩感冒初癒的乾咳
【材料】蘋果2個、雪梨2個、乾百合10克、海底椰15克、蜜棗2粒、無花果5粒、南北杏10克、陳皮1片、豬腱1件、水適量
【製法】
1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。蘋果和雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，各切成4塊備用。
2. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏沖水洗淨備用。
3. 水滾後放入所有食材，煮滾後調細火，煲約2.5小時即成。
【飲用注意】不適合患感冒，有發燒和痰咳人士。
註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

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