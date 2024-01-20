大寒．二十四節氣｜中醫提醒保暖防寒　紫蘇生薑茶紓緩感冒初起【附大寒養生貼士】 (10:26)

大寒養生4貼士

1. 注意保暖，尤其頭、手和腳

2. 進食溫性食物助防寒，如紅棗、薑、羊肉和牛肉

3. 適量做運動促進血液循環

4. 多曬太陽，紓緩冬天日照少而致的低鬱心情

食譜1：紫蘇葉生薑茶

【功效】去風散寒，紓緩風寒感冒初起時的畏冷、頭暈頭痛、鼻塞鼻水

【材料】紫蘇葉10克、生薑3片、水500毫升

【製法】紫蘇葉和生薑加水後，煲15分鐘即成

【飲用注意】喉嚨痛、風熱感冒患者不宜飲用

食譜2：海底椰蘋果雪梨百合湯 （2人分量）

【功效】養肺胃陰、生津解渴、潤肺止咳，適合秋冬天氣乾燥時飲用、紓緩感冒初癒的乾咳

【材料】蘋果2個、雪梨2個、乾百合10克、海底椰15克、蜜棗2粒、無花果5粒、南北杏10克、陳皮1片、豬腱1件、水適量

【製法】

1. 洗淨陳皮，浸約1小時後刮瓤。蘋果和雪梨毋須去皮，洗淨後去芯，各切成4塊備用。

2. 豬腱汆水後用凍水過冷河備用。乾百合、海底椰、蜜棗、無花果、南北杏沖水洗淨備用。

3. 水滾後放入所有食材，煮滾後調細火，煲約2.5小時即成。

【飲用注意】不適合患感冒，有發燒和痰咳人士。

註：各人體質不同，如有疑問，宜先諮詢註冊中醫。如身體感到不適，應盡早求醫。

大寒 相關報道：

大寒飲食可適量加生薑葱蒜 中醫：辛辣食物助提升陽氣溫經驅寒

大寒飲食添少許辛辣防風寒 睡前浸腳提升睡眠質素

大寒易引發皮炎關節痛 中醫教食羊肉紅豆補氣血

熱門HOTPICK：bit.ly/3FoHZom