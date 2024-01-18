李司棋左耳近失聰｜一文睇長者咭驗耳優惠、資助聽覺服務【附自我聽力檢測連結】 (16:14)

●失聽的徵狀

衛生署表示初期失聽的徵狀不明顯，建議如感覺別人說話含糊不清（尤其是身處嘈雜環境）、時常要求別人複述說話等，便需要求醫。聾福會設有網上，供市民初步了解。

聾福會將軍澳和屯門聽覺中心為會員提供資助常規聽覺服務，包括聽覺檢驗、助聽器選配及調校、耳模製造、輔助儀器諮詢等，聽覺檢驗價錢為$40，另設耳科診症、助聽器售賣等自資聽覺服務。健聽和聽障者均可成為會員。而聾福會紅磡聽覺中心亦提供聽覺檢驗等服務，但所有服務均為自資，聽覺檢驗正價為$300，會員價$140。