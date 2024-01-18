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李司棋左耳近失聰｜一文睇長者咭驗耳優惠、資助聽覺服務【附自我聽力檢測連結】 (16:14)

73歲藝人李司棋昨日（17日）出席活動時透露自己聽力衰退，左耳近乎失聰【相關報道】。據政府統計處在2019至2020年進行的調查，估計全港有4.79萬「聽覺有困難人士*」，當中超過八成是65歲或以上長者。衛生署建議如有失聽情況，應立刻找醫生檢驗治理。本文整理香港聾人福利促進會（聾福會）的資助聽覺服務資訊，以及長者咭驗耳優惠供讀者參考。*聽覺有困難人士：在有需要時佩戴助聽器的情況下，聽聲音長期有「很大困難」或「完全聽不到」）

●失聽的徵狀

衛生署表示初期失聽的徵狀不明顯，建議如感覺別人說話含糊不清（尤其是身處嘈雜環境）、時常要求別人複述說話等，便需要求醫。聾福會設有網上自我聽力檢測，供市民初步了解。

●聾福會資助聽覺服務

聾福會將軍澳和屯門聽覺中心為會員提供資助常規聽覺服務，包括聽覺檢驗、助聽器選配及調校、耳模製造、輔助儀器諮詢等，聽覺檢驗價錢為$40，另設耳科診症、助聽器售賣等自資聽覺服務。健聽和聽障者均可成為會員。而聾福會紅磡聽覺中心亦提供聽覺檢驗等服務，但所有服務均為自資，聽覺檢驗正價為$300，會員價$140。詳情

●長者咭驗耳優惠

1. 靈聰聽覺服務中心【分店資料
優惠：免費聽覺測試1次、所有型號助聽器九折
2. 清晰聽聽力中心【分店資料
優惠：免費聽力測試、購買清晰聽助聽器可享八五折
3. 奧迪聽力及言語中心【分店資料
優惠：聽力測試8折、正價助聽器九折
4. 峰力聽覺中心有限公司【分店資料
優惠：聽覺服務、各類助聽器及聽力輔助器具九折
長者實用資訊：rb.gy/j9ums

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