三星Galaxy S24 AI功能通話即時翻譯　Google「畫圈搜尋」成亮點 (13:14)

●通話即時翻譯（Live translate）

透過即時翻譯，使用者可在打電話時，獲得即時翻譯，亦毋須再依賴第三方應用程式翻譯。

使用方法（詳見以下影片）：

．在撥號界面打開「設定」

．開啟「通話即時翻譯」（Live translate）

．選擇自己說話的語言

．選擇對方說話的語言

．收到來電或致電別人時，可按call assist，再按「通話即時翻譯」，即可啟用功能

● Galaxy AI編輯工具

手機AI編輯工具可為相片作簡易後製編輯，例如擦除物件、重新構圖。此外，「生成式相片編輯」功能可透過AI填補影像背景。而「生成式慢動作精彩鏡頭」功能有助流暢地放慢影片節奏，表現細緻的動態變化。

後製相片示範例子：

● Google「畫圈搜尋」功能（Circle to Search）

使用者可以在Google瀏覽器、短訊、YouTube等其他應用程式中，在熒幕上圈出、點選任何內容，即時獲取Google搜尋結果。

使用方法（詳見以下影片）：

．長按首頁鍵

．圈選或點選想搜尋圖片或文字內容

．查閱獲取的Google搜尋結果