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換新鈔2024｜滙豐、渣打、中銀今可網上預約換新鈔及迎新鈔 (08:50)

農曆新年臨近，不少市民會到銀行換新鈔或迎新鈔，滙豐渣打中銀今（18日）起可供客戶透過銀行網站或銀行手機App預約領取新鈔、迎新鈔，銀行將於1月25日於分行提供新鈔及迎新鈔兌換服務，1月25日至27日亦會提早營業時間至早上8時，方便市民兌換新鈔。滙豐渣打中銀兌換新鈔及迎新鈔服務安排：

●滙豐

滙豐客戶即日起可透過流動理財（完整版及簡易版）手機App或滙豐網站，預約於1月25日至2月9日期間兌換新鈔或迎新鈔套裝，每套價值為3000元或6000元。（銀行會以短訊向客戶確認預約）。【詳情】
滙豐分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間換新鈔。

●中銀：

中銀客戶可於1月18日起透過手機銀行或中銀網站預約領取新鈔及迎新鈔。分行將於1月25日起提供新鈔及迎新鈔兌換服務，並設有總值港幣3000元的「新鈔標準裝」，包括：100張港幣20元及20張港幣50元新鈔。【詳情】
中銀分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務。

●渣打：

客戶可在1月18日早上9時起至2月8日網上預約領取新鈔或迎新鈔套裝，每人每日只可預約一個時段。【詳情】
渣打由1月25日至2月9日起為市民提供兌換新鈔或迎新鈔服務，所有分行將在1月25日至27日提前於早上8時營業，在上午8時至9時全部分行櫃位將用作兌換新鈔或迎新鈔，並會派籌。

其他銀行換新鈔安排：

恒生：1月23日起開始網上預約新鈔兌換服務 「派e利是」可參加大抽獎

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