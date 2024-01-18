換新鈔2024｜滙豐、渣打、中銀今可網上預約換新鈔及迎新鈔 (08:50)

●滙豐：

滙豐分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，客戶可於早上前往分行即場取籌，於同日指定時間換新鈔。

●中銀：

中銀分行將在1月25日至27日期間提前於早上8時營業，設有兌換新鈔專用櫃枱及派籌登記服務。

●渣打：

渣打由1月25日至2月9日起為市民提供兌換新鈔或迎新鈔服務，所有分行將在1月25日至27日提前於早上8時營業，在上午8時至9時全部分行櫃位將用作兌換新鈔或迎新鈔，並會派籌。

其他銀行換新鈔安排：

恒生：1月23日起開始網上預約新鈔兌換服務 「派e利是」可參加大抽獎