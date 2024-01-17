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垃圾徵費Q&A｜公園用餐飯盒可扔街上垃圾埇？棄大型網購包裝要貼指定標籤？環保署：地拖棍可鋸開放入指定袋 (18:23)

距離垃圾徵費實施僅剩不足3個月，坊間對新措施仍有不少疑問，例如處理非家具大型物品如紙皮或網購包裝時，若未能放入垃圾膠袋，應否貼上指定標籤？物品可否突出膠袋口？又或在街上或公園吃飯後，飯盒可否放入街上垃圾桶、要否用指定垃圾袋包裹？本文整理環境及生態局長謝展寰及環保署助理署長胡勁欣的說法，逐一解答市民疑問。

● 在街上或公園用餐後，飯盒是否要用指定袋包裹才放進街上的垃圾桶？

小量街上產生的隨身垃圾，例如紙巾、雪條棍、在公園用餐後的飯盒等棄在公眾垃圾桶，毋須用指定袋包裹。惟市民不應該濫用公眾垃圾桶來棄置家居垃圾，若把過量家居垃圾棄置在公眾垃圾桶上或旁邊，已構成現行法例的非法棄置，同樣可被罰款3000元。

● 大塊紙皮或網購大型包裝等非家具物品未能放進指定垃圾袋，是否要貼上指定標籤？

要，紙皮可作回收，而其他物品若未能放進指定垃圾袋，就必須貼上指定標籤。

● 地拖棍等長條物品棄置時可否突出指定垃圾膠袋口？

不可以，建議地拖棍可先鋸開，再放入指定垃圾袋，這樣就毋須貼上指定標籤額外付費。

● 倘指定垃圾袋穿掉，是否需要用另一完整指定垃圾袋包覆？

是，法律訂明若指定垃圾袋棄置時穿掉，即屬違法，但在實際執行上，執法人員會判斷垃圾袋是否故意弄穿，指定垃圾袋質量較普通垃圾袋高。

垃圾徵費網站：www.mswcharging.gov.hk

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