明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

年逾70始訓練室內划艇　93歲愛爾蘭退休長者四奪世界冠軍　擁40歲體魄 (14:41)

年齡從來不是藉口。現年93歲愛爾蘭男子Richard Morgan，雖然在73歲後才開始鍛煉室內划艇，但至今已四次奪得室內賽艇世界冠軍，其身體狀態更相當於30至40歲的健康人士。美國研究晚年運動的學術團隊認為，這或顯示人體在任何年齡都有保持鍛煉運動的能力。

Morgan曾經是麵包師傅及製造電池工人，晚年退休後，在73歲之齡與身為賽艇運動員的孫兒一起參加訓練，一划至今已20年。

Morgan在92歲時參與《應用生理學期刊》（Journal of Applied Physiology）的研究。研究團隊發現，體重165磅（約75公斤）的Morgan肌肉發達，全身有約八成是肌肉，體脂僅15%。在划艇計時賽中，其心跳率最高達每分鐘153次，為同齡群組中最高。

Morgan每天訓練室內划艇約40分鐘（每周共划約30公里），其間混合高、中、低強度訓練，以及每周2至3次負重訓練，每日食超過蛋白質建議攝取量的約60克。研究人員形容Morgan的訓練規律簡單，且時間不長。

研究晚年運動的美國印第安納鮑爾州立大學（Ball State University）人類表現實驗室主任Scott Trappe表示，「這是一個有趣的案例，有助進一步了解人類生命周期對運動的適應。」他又稱，證據顯示人體在任何年齡都有保持鍛煉的能力。研究又指出，儘管運動無法完全抵消老化影響，但晚年運動能減慢體能流失，同時亦令Morgan在晚年獲得意外成就及樂趣。（華盛頓郵報）

相關字詞﹕長者 運動 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞