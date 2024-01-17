年逾70始訓練室內划艇　93歲愛爾蘭退休長者四奪世界冠軍　擁40歲體魄 (14:41)

Morgan曾經是麵包師傅及製造電池工人，晚年退休後，在73歲之齡與身為賽艇運動員的孫兒一起參加訓練，一划至今已20年。

Morgan在92歲時參與《應用生理學期刊》（Journal of Applied Physiology）的研究。研究團隊發現，體重165磅（約75公斤）的Morgan肌肉發達，全身有約八成是肌肉，體脂僅15%。在划艇計時賽中，其心跳率最高達每分鐘153次，為同齡群組中最高。

Morgan每天訓練室內划艇約40分鐘（每周共划約30公里），其間混合高、中、低強度訓練，以及每周2至3次負重訓練，每日食超過蛋白質建議攝取量的約60克。研究人員形容Morgan的訓練規律簡單，且時間不長。

研究晚年運動的美國印第安納鮑爾州立大學（Ball State University）人類表現實驗室主任Scott Trappe表示，「這是一個有趣的案例，有助進一步了解人類生命周期對運動的適應。」他又稱，證據顯示人體在任何年齡都有保持鍛煉的能力。研究又指出，儘管運動無法完全抵消老化影響，但晚年運動能減慢體能流失，同時亦令Morgan在晚年獲得意外成就及樂趣。（華盛頓郵報）