深圳4條免費接駁巴往歡樂港灣、壹方城等景點【附路線詳情】 (08:53)

深圳景點及購物熱點眾多，不少更有提供免費接駁巴士前往，港人北上食買玩不妨考慮乘搭。本文整理深圳寶安區、龍華區的4條免費巴士線，來往口岸和歡樂港灣、壹方城、萬象前海等熱門景點，即日至2月25日可乘搭。
1. 深圳灣口岸─寶安中心區文旅消費專線【詳情】
服務時間：早上9時至晚上8時
班次：約20分鐘一班
起點及終點站：深圳灣口岸A停車場
主要途經地點：萬象前海、歡樂港灣、寶安區壹方城等
2. 寶中歡樂環線【詳情】
服務時間：早上10時至翌日凌晨2時
班次：約10分鐘一班（下午4時至晚上8時約5分鐘一班）
起點及終點站：深圳歡樂港灣公交首末站
主要途經地點：寶興路、創業一路、裕安一路等多條路段，可到達壹方城和濱海廣場等
3. 龍華文旅專線A線【詳情】
服務時間：早上10時至晚上7時（每逢周六日及假期，包括香港法定假日）
班次：約30至40分鐘一班
起點及終點站：深圳福田口岸公交總站
主要途經地點：Costco深圳分店、龍華壹方城、星河COCO City等
4. 龍華文旅專線B線【詳情】
班次：早上10時、下午5時（共2班；每逢周六日及假期，包括香港法定假日）
路線：往返深圳福田口岸公交總站和大浪商業中心
（深圳市公共交通管理局/深圳交通/寶安文體通微信公眾號）
北上實用資訊：shorturl.at/rGN06