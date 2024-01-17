明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

深圳4條免費接駁巴往歡樂港灣、壹方城等景點【附路線詳情】 (08:53)

深圳景點及購物熱點眾多，不少更有提供免費接駁巴士前往，港人北上食買玩不妨考慮乘搭。本文整理深圳寶安區、龍華區的4條免費巴士線，來往口岸和歡樂港灣、壹方城、萬象前海等熱門景點，即日至2月25日可乘搭。

1. 深圳灣口岸─寶安中心區文旅消費專線【詳情

服務時間：早上9時至晚上8時

班次：約20分鐘一班

起點及終點站：深圳灣口岸A停車場

主要途經地點：萬象前海、歡樂港灣、寶安區壹方城等

2. 寶中歡樂環線【詳情

服務時間：早上10時至翌日凌晨2時

班次：約10分鐘一班（下午4時至晚上8時約5分鐘一班）

起點及終點站：深圳歡樂港灣公交首末站

主要途經地點：寶興路、創業一路、裕安一路等多條路段，可到達壹方城和濱海廣場等

3. 龍華文旅專線A線【詳情

服務時間：早上10時至晚上7時（每逢周六日及假期，包括香港法定假日）

班次：約30至40分鐘一班

起點及終點站：深圳福田口岸公交總站

主要途經地點：Costco深圳分店、龍華壹方城、星河COCO City等

4. 龍華文旅專線B線【詳情

班次：早上10時、下午5時（共2班；每逢周六日及假期，包括香港法定假日）

路線：往返深圳福田口岸公交總站和大浪商業中心

（深圳市公共交通管理局/深圳交通/寶安文體通微信公眾號）

北上實用資訊：shorturl.at/rGN06

相關字詞﹕北上實用資訊 北上消費 深圳 歡樂港灣 壹方城 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞