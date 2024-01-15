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英格蘭NHS陷缺藥危機　短缺藥物兩年增一倍　危及病人健康 (16:26)

英格蘭國民保健服務（NHS）被指陷入前所未有的藥物短缺危機，逾八成藥房工作人員認為，病人健康因而受到威脅，情況令人震驚。《衛報》報道，根據英國政府數據，當地過去兩年供應短缺的藥品增加了一倍。相關專家估計，這是由於英國脫歐致英鎊價值暴跌，降低NHS採購藥物的能力，加上政府對藥廠徵稅的政策所致。

目前，英國的短缺藥物名單包括癌症、精神分裂症及糖尿病二型的藥物，上周三再有控制癲癇發作的藥物被加入該名單。根據英國衛生與社會保健部（DHSC）數據，去年12月18日短缺清單上有96種藥物，比2022年1月時增加了一倍。

有英國乳癌病人組織指出，部分病人無法獲得足夠的荷爾蒙藥物，要四出尋找藥物，或被迫改用其他品牌或不同的藥物，甚至被迫停藥。有糖尿病病人組織亦指出，藥物持續短缺嚴重影響糖尿病二型病人，無法獲得最佳治療。

英格蘭社區藥房（Community Pharmacy England）行政總裁Janet Morrison指出，根據去年向藥房人員的調查，87%受訪者認為病人健康因藥品短缺而受威脅，認為NHS在藥物供應的投資不足。

除了因英鎊貶值而令採購藥物受阻，DHSC發言人表示，藥物供應短缺原因很多，例如生產困難、原材料供應及分配等，當局有完善的程序處理，並與業界及NHS等機構密切合作，防止藥物供應短缺，以減低對病人的影響。（衛報）

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