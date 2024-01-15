益生菌選擇食用貼士　消委會提醒：日常飲食亦可攝取益生菌益生元 (14:50)

益生菌選擇及食用貼士

1. 先諮詢醫生意見

不同益生菌菌種的益處各不同，亦可能有副作用。消費者應先諮詢醫生或專業人士意見。倘若消費者有任何健康問題或患病，更應先求醫。

2. 宜選資料較齊全產品、受較多國際認可菌種

選擇益生菌時，應先了解產品資訊，選擇資料較齊全、受較多國際認可的菌種，例如加拿大衛生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種（菌種清單），或內地《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）》中訂定的可用於保健食品的益生菌菌種（菌種清單）。

3. 勿存放在太熱潮濕地方

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放在30°C或以上，或太潮濕的地方，同時要避免兒童接觸和誤食。

4. 均衡飲食 多做運動

欲保持腸道健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑。宜保持均衡飲食，進食足夠蔬果、多做運動。

5. 益生菌、益生元可從食物攝取

日常飲食中亦可攝取到益生菌、益生元。含有益生菌食物：乳酪、發酵食物（如泡菜）、活性乳酸飲品等。富含膳食纖維的食物，亦有助腸道菌叢生長，維持腸道健康。

部分含有豐富膳食纖維的食物：

‧ 全穀根莖類（如糙米、馬鈴薯、番薯、芋頭、南瓜、山藥、玉米、燕麥、薏仁）

‧ 堅果類（如杏仁、夏威夷果仁、芝麻、腰果、核桃）

‧ 蔬果類（如蘋果、番石榴、洋葱、蘆筍、香蕉、紅蘿蔔、番薯葉）

‧ 豆類和菇類（如黃豆、黑豆、綠豆、紅豆、香菇、金針菇）

‧ 藻類（如海帶、紫菜）

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