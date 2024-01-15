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消委會．唇膏唇釉｜6款唇膏無檢出礦物油物質MOAH、MOSH (12:15)

消委會唇膏唇釉測試

消委會測試市面30款唇膏，6款樣本沒有檢出污染物MOSH（礦物油飽和碳氫化合物）和具致癌風險的MOAH（礦物油物質）。下列為6款樣本名稱。
6款唇膏、唇釉或液體唇膏　無檢出MOAH／MOSH
（品牌及產品名稱／零售價／聲稱來源地／總評）
‧ DIOR鏡光誘惑唇膏 DIOR ADDICT Hydrating Shine Lipstick（Refillable）色號：527 Atelier／$370／法國／5（5分為滿分）
‧ TOM FORD Liquid Lip Luxe Matte 色號：#120 Naked Haze／$505／意大利／4.5
‧ clé de peau啞緻潤澤唇釉 Cream Rouge Matte 色號：111 Chocolate Cosmos／$390／日本／4.5
‧ NARS空氣絲絨唇釉 Air Matte Ultra Lip Tint 色號：SEX KITTEN-317／$260／意大利／4.5
‧ excel柔滑絲絨啞緻唇釉 Lip Velvetist 色號：LV02 Buttercup／$145／日本／4
‧ Charlotte Tilbury極緻柔霧唇釉 AIRBRUSH FLAWLESS LIP BLUR Liquid Lipstick 色號：經典裸粉 Pillow Talk Medium Blur／$290／德國／3.5
 

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